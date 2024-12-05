我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤逝世 「還珠」僅「爾康」未回應 中國影評人開嗆

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

淪「馬屁基金」？就安基金再爆花12億辦競賽 勞部挨批

台灣新聞組／台北5日電
國民黨立法院黨團副書記長廖偉翔（左）與立委李彥秀（右）4日舉行記者會，批勞動部的就業安定基金被量身定做成「馬屁基金」，且被浮濫挪用。(記者曾原信／攝影)
國民黨立法院黨團副書記長廖偉翔（左）與立委李彥秀（右）4日舉行記者會，批勞動部的就業安定基金被量身定做成「馬屁基金」，且被浮濫挪用。(記者曾原信／攝影)

有勞動部「小金庫」之稱的就業安全基金再爆疑似被濫用，民進黨立委林淑芬昨指出，勞動部為國內外技能競賽及選手培訓等用途，編列逾12億元(台幣，下同，約3708.4萬美元)，這些錢與促進國民就業何干？應該編在就安基金嗎？部長洪申翰承諾一個月內提出強化就安基金把關機制。

林淑芬表示，台灣技能競賽及選手培訓編列4.85億元(約1498.8萬美元)就安基金，國際技能競賽暨交流訪問也編7.39億元，兩者合計逾12億元，這些錢雖然該花，但該編在就安基金嗎？她並指綠能產業作業安全促進計畫編了1140萬元(約35.2萬美元)的就安基金，質疑為何獨厚綠能產業？難道有高空作業墜落危險的營造業就不需要？

林淑芬質疑技能競賽與促進國民就業何干？勞動力發展署代理署長陳世昌說，技能競賽可提升國人對技職價值的認可。

立委王育敏則質疑勞動部標案名實不副，指前勞長許銘春任內辦的音樂會，動用368萬餘元就安基金，未專編預算，而是挪用2022年度文宣媒體通路採購案經費，支出細項包括製作7支影帶、影像拍攝、平面設計及製作文宣品，沒有演唱會燈光、音響、舞台等項目，演唱會的錢到底從哪來？如此違法挪用預算，就安基金可以這樣浮濫用嗎？

勞動部政風處長周志信答，該標案發包時是採媒體通路開口合約，再請執行單位依實際需要執行宣導的項目。洪申翰則說，不會說就安基金的使用完全沒問題，檢調已在偵辦，也會盡快找外部專家討論強化基金的把關機制。

國民黨團副書記長廖偉翔指就安基金變「馬屁基金」，為特定地方政府量身特製；2022年就安基金管理委員會以臨時提案通過補助高雄市府3000萬元(約92.5萬美元)，隔年補助被加碼至4000萬元(約123.3萬美元)，且3000萬元先給高雄市，其餘才開放其他縣市申請，拍高雄市政府的馬屁。他要求全面清查就安基金、公開每筆使用明細，究責或移送法辦。

立委李彥秀說，民進黨踐踏國家預算法治和審計制度，過去一年勞動部至少花掉就安基金8000萬元(約246.7萬美元)，從辦公室裝修到買咖啡豆，只要長官喜歡就得埋單，勞動部是貪腐共犯結構，拿著刀叉，喝勞工的血，吃勞工的肉，要求重提明年就安基金預算。

預算 就業 綠能

上一則

台小四國二數學、科學成就 全球前3 但不喜歡也偏高

下一則

遺言「飛向起舞的星河」網友嘆：連離去方式都非常瓊瑤

延伸閱讀

就安基金成提款機？ 買咖啡豆、找網軍…勞部1年濫花8000萬

就安基金成提款機？ 買咖啡豆、找網軍…勞部1年濫花8000萬
冷眼集／「只有我要連開2天會」洪申翰慣老闆心態 聖人人設破功

冷眼集／「只有我要連開2天會」洪申翰慣老闆心態 聖人人設破功
台勞長洪申翰遭譏學歷只有高中 深夜回應台大肄業原因

台勞長洪申翰遭譏學歷只有高中 深夜回應台大肄業原因
令員工周末加班開會輪流簡報 新勞長洪申翰挨轟急喊卡

令員工周末加班開會輪流簡報 新勞長洪申翰挨轟急喊卡

熱門新聞

網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
平鑫濤（右）臥床插鼻胃管，瓊瑤將頭輕靠在他頭上。(摘自臉書)

86歲瓊瑤心痛憶亡夫 平鑫濤生前臥床鼻胃管照曝光

2024-11-27 21:19
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06

超人氣

更多 >
瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期