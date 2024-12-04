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民進黨附和南韓戒嚴又刪文 國民黨轟煽動

記者鄭媁、林縉明／台北報導

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，讓軍隊接管國會，國際輿論譁然。網傳台灣的民進黨立院黨團在Threads發文，暗示贊同；國民黨立委羅智強3日指出，民進黨立院黨團竟貼文附和尹錫悅戒嚴，事後又刪文。國民黨譴責民進黨把南韓的傷口作為政治消費的素材，民進黨主席賴清德應立即向台灣民眾道歉。民進黨團則回批在野黨「杯弓蛇影的影射與過度渲染」應適可而止。

國民黨指出，民進黨身為執政黨，此刻理應當專注在可能引發的國際局勢變化、區域衝突，更應重視南韓若發生大規模衝突，要提前評估在南韓居住、旅遊的國人撤僑需求，國安單位應該做好各項因應準備，關注南韓局勢，並要求駐南韓台北代表處掌握訊息，留意國人安全與需求。

國民黨表示，面對國際變局，可惜民進黨均不做務實的行動，只看到民進黨團只有唯恐天下不亂的借題發揮，發文聲稱「南韓戒嚴是為守護自由憲政體制」，趁機抹黑立法院內正常的國會監督，等於將立法院內政黨攻防的怨氣當成「挺戒嚴」的理由，民進黨在承受輿論壓力後，隨即心虛刪文。

國民黨質疑，賴清德作為中華民國的三軍統帥，是否認為未來台灣可以因為總統不滿意國會的監督，就決定軍隊接管國會？難道民進黨正在建立台灣的新黨國體制，無法用選票贏得國會，是否就要用軍隊接管國會？

國民黨表示，民主制度得之不易，全球人民都期望政局動盪早日恢復平靜，回歸民主制度運作常軌。

民進黨團凌晨發布聲明表示，民進黨團只是轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意。

民進黨 南韓 國民黨

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