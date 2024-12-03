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BBC「巾幗百名榜」台灣唯一上榜的是民進黨立委黃捷

編譯徐榆涵／即時報導
民進黨立委黃捷獲選2024年BBC巾幗百名榜。(本報資料照片)
民進黨立委黃捷獲選2024年BBC巾幗百名榜。(本報資料照片)

2024年BBC巾幗百名榜名單揭曉，上榜的為全球各地深具啟發性和影響力的100名女性，其中台灣民進黨立委黃捷也入榜，是今年唯一上榜的台灣人。

BBC自2013年設立巾幗百名（100 Women）獎項，表彰全球100位在各領域表現傑出的女性，共分成5大類別，分別是氣候先驅、文化與教育、娛樂與運動、政治和倡議及科學健康與科技。

BBC報導，以倡導性別平等出名的31歲黃捷，在今年1月贏得立法委員選舉締造歷史，成為台灣首位公開出櫃的女同志立委。

黃捷在政治生涯中推動重大改革，包括倡導單身女性和女同性戀伴侶獲得生育治療權，並強調解決月經貧窮問題所需的進一步法律。

黃捷在2023年出櫃，公開自己的女同志身分，並談及她所面對的各種打壓，包括成為AI變臉色情影片的受害者，主張加強現有法律以打擊數位性暴力。

報導並引述她曾經說過的話稱，「真正的韌性在於擁抱多元性。我們包容的聲音越多，我們就越強大——尤其是那些曾經被認為是弱者、女性和LGBTQ+的人。」

其他上榜的還包括日本女星渡邊直美、滯留在國際太空站（ISS）的女太空人威廉斯（Sunita Williams）、性暴力倖存者佩利科特（Gisèle Pelicot）、女演員莎朗史東（Sharon Stone）、歌手蕾伊（Raye）和氣候活動家奧拉多蘇（Adenike Oladosu）等人。

太空人 同志 民進黨

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