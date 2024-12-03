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新聞評論／操弄藍綠又扭曲概念 國土計畫將成災難

聯合報社論
雲林縣日前召開國土計畫法修正審查會，邀集專家學者與縣府主管研討。（記者蔡維斌／攝影）
雲林縣日前召開國土計畫法修正審查會，邀集專家學者與縣府主管研討。（記者蔡維斌／攝影）

隨著《國土計畫法》上路期限逼近，究竟是要如期實施、展延上路，或分批實施，各方角力拉扯，各地農民皆感焦慮。立法院內政委員會日前審議國土法修正草案，各方對上路時間無法達成共識，只能保留送黨團協商。但「農業權」應否納入國土法，卻引發內政部長劉世芳和雲林縣長張麗善互槓、互批災難。

劉世芳強調，國土法最大問題是，八個未繳分區圖的縣市都是國民黨主政。此話相當偏頗，事實上綠營立委也在告御狀，要求展延。亦即，縣市長看到了農民的焦慮，劉世芳卻只看到藍綠對立。包括雲林等六縣市預計本月送出計畫，桃園也打算明年2月交出，只剩南投還在等待中央修訂相關子法。然而，雲林建議「農業權入法」，仍未獲中央正面回應。

劉世芳拒絕農業權入法，稱此概念不合時宜，恐造成農地水泥化，造成國土災難。張麗善則反駁，農業權入法讓農民有穩定收入，增加農地面積及生產效率，何來農地水泥化？張麗善說，農業權的核心概念是：糧食安全是全國的責任，不應只由農業縣市承擔；農地限制形成的特別犧牲，國家應予特別補償，沒有農業權的國土計畫才是災難。

劉世芳不僅扭曲概念，理由和說詞都自我矛盾。其「農地水泥化」之說，除了誤導，也簡化了該制度的理念。如果她擔憂的是「農業發展地區」的農地，但該農地既已無法變更，只能永久作為農業生產之用，怎麼會水泥化？如果她指的是劃為「城鄉發展地區」的農地，則未來允許變更開發，難道她還期望這些農地免於水泥化？

劉世芳還說，農業發展權的概念將導致掮客炒作土地；公共設施容積移轉是「發展權移轉」的典型案例，有不少案例顯示地主權益受到影響，因此土地發展權不宜直接入法。事實上，發展權移轉制度源自美國，目的即在保育農地，以合理補償限制土地移轉，讓農民有足夠誘因與保障維持農業發展。發展權移轉概念廣泛應用在公共建設與環境、農地、古蹟的保護上，各有因地制宜之調整，其本意顯重在公平，而非鼓勵開發，劉世芳根本搞錯概念。

以雲林為例，也不主張以容積移轉方式讓農地永久不能更動，而是主張參考碳權交易制度，讓農民每年額外承擔的糧食安全總量義務，透過交易、移轉等方式轉由非農業縣市共同分擔。發展權移轉制度並非全無缺點，雲林建議參考碳權交易制度也待討論，但劉世芳用容積移轉概念否決農業權入法，就是誤導。

農業部也跟進內政部說法，稱農業部門無法處理農業權問題，並主張以生態給付鼓勵生態保護，而非補償；這種態度，也錯失了農業部自身的角色。而它提出的堆疊式給付，仍只是空中畫餅，迄無任何動靜。

值得注意的是，綠營主政的屏東只把台糖土地劃為「農一」，其他數萬公頃優良農地一夕消失；對此，農業部反對，內政部卻縱容。雲林現在有樣學樣，大減農一面積，增加農二面積，其他縣市也躍躍欲試。內政部若不准，要如何解釋「綠能你不能」？但如果各縣市競相效法屏東，優良農地將所剩無幾，台灣農業發展與糧食安全堪憂。

國土計畫法通過近九年，蔡政府曾展延過一次，雲林四年前即建議農業權入法，但內政部不溝通、農業部不作為、行政院不協調，現在卻怪藍營阻撓。好笑的是，綠委反對如期上路，竟然也找「馬維拉」救援，指國土計畫法是馬政府的立法。推動國土法也要操弄藍綠對立，國土將成災難！

內政部 農業部 綠能

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