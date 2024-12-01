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民眾黨12/7改選黨代表 黨員增至逾2萬

記者林縉明／台北1日電
民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，出現零星的退黨人數，但入黨人數反而大幅增加。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，出現零星的退黨人數，但入黨人數反而大幅增加。（本報資料照片）

民眾黨12月7日舉行黨代表改選，將選出111名黨代表，明年初投票產生新任中央委員、中央評議委員，黨代表選舉成為民眾黨核心改組的首戰，黨內各派系積極招攬黨員入黨，民眾黨員人數從總統大選後約1萬餘人，成長1倍，增加到2萬餘人，民眾黨內派系競逐檯面下暗潮洶湧。

民眾黨代表各選區報名日前截止，知情人士透露，經過初審及連署，最終有200人取得黨代表候選人資格，12月7日舉行線上投票，將選出111名黨代表；其中新竹市、嘉義市、屏東、澎湖、金門、連江等選區同額競選；雲林則14人參選搶5個黨代表名額最激烈。

由於新任黨代表選出後，除具備黨內決策核心的中央委員及職掌黨紀處分的中評委投票權外，也具備參選資格：在後柯文哲時代，掌握中央委員席次將掌控話語權，因此，近期出現大量新黨員入黨潮，被解讀有派系為了黨代表選舉，拉人頭黨員入黨。

民眾黨人士表示，今年總統大選前民眾黨員數約8000餘人，選後出現入黨潮，黨員人數突破1萬人；選後雖然陸續爆發政治獻金案、柯文哲捲入京華城案等風波紛擾，出現零星的退黨人數，但入黨人數反而大幅增加，截至近期，民眾黨有效黨員約有2萬餘人，顯見與黨代表選舉有關聯。

該人士分析，此次黨代表候選人出現不少新面孔，一方面是要備戰2026地方選舉，爭取曝光機會，另一方面可能是部分有意參選中央委員的籌碼，藉由新面孔降低其他派系的戒心，以利布局中央委員及中評委選舉。

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