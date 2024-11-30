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江啟臣訪馬來西亞 參訪台校、台商 聽僑界心聲

記者屈彥辰／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。（記者潘俊宏／攝影）
立法院副院長江啟臣。（記者潘俊宏／攝影）

立法院副院長江啟臣30日出訪馬來西亞，出席「亞洲台灣商會聯合總會」活動，期間將參訪台灣學校、台商企業，聽取僑界心聲。江副院長表示，此行受「亞洲台灣商會聯合總會」邀請出席商會活動，共同出席的還有立法院外交及國防委員會組成之考察團，及許多跨黨派委員，計有16位立法委員將赴馬來西亞出席此一亞洲台商界之盛會，顯見對海外台商的支持是立法院不分朝野黨派的共識。

江啟臣身兼立法院世界台商之友會會長，對於台商長年在海外打拼不懈的努力與堅持，一直以來都給予高度的肯定與支持，他說，立法院一直是台商最大的後盾，他也想藉此機會多多聽取台商建言，讓世界台商能無後顧之憂，全力以赴。

江啟臣指出，台馬雙邊貿易關係具有悠久的歷史意義且往來密切， 馬國自1987年起放寬外人投資並採行獎勵措施，台灣商家赴馬國投資案件明顯增加，並於90年代前期達到顛峰，1990年及1994年台灣成為馬國最大外資來源國。

江啟臣表示，雖然近年投資情形較為衰退，但2023年馬國仍為台灣第7大貿易夥伴，第7大出口市場及第7大進口國。台灣則是馬國第5大貿易夥伴，第12大出口市場及第4大進口國。2023年台馬雙邊貿易總額為達1271億馬幣（約270億美元)。此次訪問馬來西亞，將參訪台商企業，瞭解台商在馬國投資情形，希望可以繼續維持並深化台馬雙邊的貿易關係，共尋商機。

江啟臣說，此行也會參訪馬國台校，據統計，每年大約會有1萬多名馬來西亞學生來台就學，馬來西亞曾經是台灣第一大境外生來源國，今年5月勞動部公布統計顯示，2023年底外國專業人員有效聘僱許可4.9萬人次，其中馬來西亞籍的專業人員數，因為畢業僑外生留台就業，人數超越日本居首位。

江啟臣指出，雙邊教育交流能如此密切，除因為語言、文化相近外，台灣學校也在馬來西亞為僑生提供非常多的教育資源及協助。雖然近年馬來西亞留台學生人數被其他國家超越，但協助台灣學校在馬發展，瞭解海外台校辦學成果，促其成為銜接國內教育的重要關鍵，是各界共同努力的方向。

江啟臣 投資 就業

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