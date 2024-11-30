陸委會稱陸生訪台團「精挑細選」 馬辦：不要害怕比較

陸生團訪台第三天，29日到文化大學參加兩岸學生交流，大陸桌球國手馬龍（右）和文化大學陳思羽（左）組隊切磋桌球。(記者潘俊宏／攝影)

馬英九 基金會邀陸生來台交流，29日進入訪問第三天。馬英九基金會執行長蕭旭岑29日早上在陽明交通大學參訪後，蕭旭岑除認可所謂的「兩岸乒乓」，關於陸委會認為此次參訪團有「精挑細選」過，蕭旭岑對此表示，不要展現台灣人好像非常沒有自信，也害怕被比較那一面。

陸生團28日前往政大參訪時，有政大學生認為能像以前的乒乓外交，透過體育、運動促進兩岸交流，以後更多其他領域都可以有更好、更多、更良足的發展。蕭旭岑表示，「兩岸不是國與國的關係，我們是兩岸之間特殊的關係，所以應該是兩岸乒乓，我覺得是非常好。」

他也提到馬龍 到文化大學跟學生切磋，「這個畫面傳到大陸傳到世界去是好事哦，代表兩岸之間可以沒有這個緊張跟衝突，也可以有和平跟交流。」

此外，針對梁文傑28日主持例行記者會時表示，就陸委會的看法，此次來台參訪的這一團組成有「精挑細選」過，蕭旭岑首先指出，梁文傑的認知有違一般台灣人的認知，「我們派到國外去，難道不是派最好的學生去嗎？我真的覺得我們不要畫地自限，不要展現台灣人好像非常沒有自信，也害怕被比較那一面。」

此外，梁文傑提到台灣學生如果要去大陸念書，政府從來沒有阻止，也從來沒有任何管制。蕭旭岑回應，不要有嘴說別人，沒有臉面對自己，「那請教陸委會限團令怎麼來的？現在還有橙色警戒，不斷限制台灣民眾到大陸，還有側翼團體跑到機場呼籲大家不要去大陸，海基會秘書長羅文嘉公然在記者會要求國人不要去大陸，這個海基會還有存在的價值嗎？陸委會還有存在的價值嗎？」

蕭旭岑最後也分享關於陸生團來台後到現在的感想，蕭旭岑表示，第一天的時候大家比較陌生，到現在開始熟悉起來，大家都非常非常喜歡台灣，因大陸同學對台灣有一種情感，也覺得有一種連結，所以他們無論到什麼地方，都會更想了解台灣的一切。

蕭旭岑也回應梁文傑指出，此次陸生團來台，這樣比較短暫、參訪團式的青年交流對於體會台灣的人文、社會還是有侷限，蕭旭岑表示，「我覺得不會像陸委會所說這是短期的，效用其實是很長期的，他們回去會對親朋好友講，會有更多人想來，這樣才是我們想要的兩岸交流。」