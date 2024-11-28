新聞評論／貪腐欺壓肆無忌憚 賴政府「德不配位」

賴清德標榜清廉自持，但綠營派系人馬卻非如此。（本報資料照片）

賴總統上任僅半年多，人事爭議卻光怪陸離。蔡政府留下八年沉痾，接任的賴政府則是「德不配位」，搶錢、卡位、欺壓善良的末代王朝亂象頻傳，連民進黨 自家人都搖頭。民進黨三朝執政，冰凍三尺非一日之寒，「綠色鐵達尼」撞冰山已現警訊。

賴政府明年文宣預算大幅擴編，要花大錢營造「政府好棒棒」的印象。但勞動部公務員之死，掀開民進黨三朝執政的鍋蓋竟臭不可聞，印證「千里之堤，潰於蟻穴」。民進黨前立委謝欣霓感慨，當「德不配位」，懲罰絕對是又凶又猛。

賴清德 標榜清廉自持，但綠營派系人馬卻非如此。前政院發言人陳宗彥和前交通部長李孟諺爆發桃色醜聞，兩人都是賴清德嫡系；台南正副議長邱莉莉及林志展涉及賄選，兩人也與賴清德關係匪淺。此外，鄭文燦在桃園市長任內貪瀆索賄、陳啓昱假藉綠能 掏空台鹽、呂政璋任台灣金聯董座三日快閃、勞動部北分署長謝宜容霸凌爭議火燒連環船，在在說明綠營貪腐濫權為害之深。俗話說「一顆老鼠屎、壞了一鍋粥」，如今，民進黨政府則是「一鍋老鼠屎、壞了一碗粥」。

謝宜容霸凌引爆全民公憤，堪比當年洪仲丘事件衝擊馬政府，霸凌風暴也重挫賴政權。勞動部長何佩珊處置荒腔走板，自該下台；但接任的洪申翰也飽受質疑，他聽聞霸凌事件卻袖手旁觀，現在又何德何能任此職位？對民進黨而言，「政治正確」永遠比「能力專業」重要，「用人唯才」只是笑話。

更糟的是，整個體系的內控和監督失效，淪為交相掩護。以勞動部霸凌案為例，11月4日吳姓公務員在辦公室輕生，7日網友爆料職場霸凌，11日新北市議員李宇翔指謝宜容是「北分署土皇帝」，12日公務員告別式，18日謝宜容錄音檔曝光，19日勞動部調查報告出爐竟輕輕帶過，還稱謝宜容的怒罵叫囂「目的良善」。事實是，謝宜容是「小花媽」、前勞動部長許銘春破格拔擢，包括調查的次長許傳盛也是陳菊愛將，怎能不官官相護？這種塔綠班式的「派系正義」，迅速引爆全民怒火。

事件鬧得滿城風雨之際，賴清德和卓榮泰13日卻在官邸召集「派系便當會議」，主題不是如何彌補霸凌漏洞，而是心心念念如何為2026大選布局，如何提早初選產生人選以備戰。此際的總統官邸，竟宛如「喬家大院」。賴清德忘了，他自己8月底還曾在民進黨中常會提醒各派系「勿談2026」，應以推動「福國利民」政策為先；誰料一轉身，他卻帶頭找派系喬選舉。至於什麼人權、什麼弊案、什麼正義，哪比得上權力和官位來得重要？

從中央到地方，民進黨吃相難看的程度，皆更勝以往。賴系人馬除盤踞各部會要津，連國營事業、台灣金聯都要插上「賴家旗」。由於被拔官的施俊吉驚天爆料，外界才注意到缺乏金融背景、家族欠款潛逃的呂政璋，竟成總統府「舉才」的標竿。國家公器如此隨便賞賜，總統用人還能平民心嗎？

民進黨在野時批評國民黨「黨國不分」，而今民進黨滿朝盡是皇親國戚，吃香喝辣，猶有過之。其中，許多沐猴而冠者，還自以為是悍將忠臣，欺壓民眾和部屬絕不手軟。當「靠山文化」凌駕用人專業，「蔡友友」及「賴友友」前仆後繼，都想趁機撈一把。表面看來，賴總統雖大權一把抓；但細究內裡，貪腐、好色、仗勢欺人的山頭文化卻是藏汙納垢，隨時都可能衰朽不支。連「清德宗」都叫出來了，賴總統務須十倍謹慎！