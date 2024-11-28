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花公帑辦個唱、買禮物送親友 許銘春、謝宜容列貪汙被告

記者張宏業、蔣永佑、洪哲政、葉冠妤／台北28日電
勞動部前部長許銘春被控挪用就業安定基金開演唱會，列貪汙被告。（圖／取自勞動部YouTube）
勞動部前部長許銘春被控挪用就業安定基金開演唱會，列貪汙被告。（圖／取自勞動部YouTube）

勞動部前部長許銘春被控2022年挪用「就業安定基金」365萬元（台幣，下同，約11.26萬美元）舉辦演唱會，卻自己唱了半小時，疑涉貪汙舞弊，台北地檢署26日分「他字案」調查，將調閱相關公文與金流後約談許銘春說明；勞動部北分署前署長謝宜容被控挪用資金購買伴手禮，釐清管轄權後一併調查。

另外，新北地檢署本月21日將謝女依涉嫌瀆職等分他字案偵辦，隔天立即實施境管，並發布專刊，要求各出境關口、港口安檢所及海岸線哨所，加強辨識，嚴防當事人出境。謝宜容昨發出聲明指，「本人已自新聞媒體報導獲悉新北地檢署境管處分，絕對完全遵守處分要求，並配合後續相關調查」。

勞動部北分署前署長謝宜容因涉嫌霸凌員工，遭新北地檢署列入「重大案件限制出境出海專...
勞動部北分署前署長謝宜容因涉嫌霸凌員工，遭新北地檢署列入「重大案件限制出境出海專刊」。（圖／民眾提供）

勞動部勞發署北分署吳姓公務員在辦公室輕生，謝宜容疑長期職場霸凌。

另外，勞動部於2022年9月3日舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20周年音樂會」，許銘春遭爆豪擲就業安定基金365萬元辦演唱會，結果自己粉墨登場唱了超過半小時，形同用公帑辦個人演唱會，外界熱議。

台北市議員鍾小平25日到北檢告發許銘春涉及貪汙，謝宜容另涉挪用北分署183萬餘元採購禮品贈送親友，北檢立即分案調查，許銘春與謝宜容目前皆為被告，其中謝宜容被控犯罪行為在新北市新莊區的北分署，是否有管轄問題待協調釐清。

勞動部長洪申翰表示，有不適宜且讓社會外界觀感不好的作法，勞動部都會嚴正檢討，在釐清事實後不適合的作法就該讓它停止，不要再繼續，「該查就查，我也沒有第二句話」。

據了解，謝宜容在北分署爆發疑似職場霸凌導致公務員死亡，本月20日曾傳出她有意主動請辭分署長並出國陪小孩，檢方因此在22日通知移民署、海巡署各機場出國關口、港口安檢所及其各海防哨所，將謝宜容列入「重大案件限制出境出海專刊」，下令各機關人員加強辨識。

檢方對謝宜容實施境管，期限自本月22日起至明年7月21日止，主要目的是為了避免她離境，妨害後續偵查，防止她在上述限制期間藉由海、空管道出境。

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