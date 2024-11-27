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新聞評論／陳啓昱投案救菊系 「喬好了」非無的放矢

聯合報社論
台鹽前董事長陳啓昱涉光電弊案潛逃24天後，向台南地檢署投案。檢察官認為他有串證、逃亡之虞，向台南地院聲押禁見獲准。(本報資料照片)
台鹽前董事長陳啓昱涉光電弊案潛逃24天後，向台南地檢署投案。檢察官認為他有串證、逃亡之虞，向台南地院聲押禁見獲准。(本報資料照片)

中華隊奪得12強世棒賽冠軍，賴總統隨即表示接見，次日便傳出逃亡的陳啓昱投案之消息。兩者皆是賴政府所樂見，而時間上之巧合，不免啟人疑竇。戰機伴飛及總統接見的凱旋氛圍，可洗去勞動部霸凌醜聞的大半陰影；而陳啓昱應賴清德呼籲投案，多少能挽回司法公信及菊系發臭的形象。陳啓昱的逃亡與自首，似乎皆照著劇本的節奏演出。

對於陳啓昱投案，外界普遍的反應是：「喬好了」，串證、滅證、乃至贓款的藏匿都已完成，他才出來面對司法。這種觀感，反映了民眾對司法的不信任，也凸顯了人們對民進黨政治伎倆之洞悉。回顧陳啓昱掏空案的偵辦足跡，可以看出司法對他輕率縱放的四部曲，不斷有人製造法網縫隙供他出入自如。由此看，「喬好了」之說，並非無的放矢。

司法包庇陳啓昱的第一部曲，演示的是台南地院的縱放。上月22日，台南地檢署以陳啓昱掏空台鹽綠能指揮調查局展開大搜索，並以違反《證交法》及《刑法》背信罪聲請羈押。豈料，台南地院24日羈押庭卻以「罪證不足」為由，將陳啓昱等一夥5人均無保釋放。南檢隨即抗告，台南高分院28日撤銷南院裁定，發回更裁。南院竟又整整拖了4天，至11月1日才開庭；但陳啓昱已逃之夭夭，根本未現身。

第二部曲，演示的是台南地檢署緝捕的漫不經心。陳啓昱11月1日即未現身羈押庭，南檢竟又拖了多日，直到4日才對他發布通緝，並發文外交部註銷其護照。試問，如果不是幕後有人相罩，誰能享有這等空窗待遇？以如此溫吞的司法行動，還能期待抓得到人嗎？更可笑的是，直到外界質疑，南檢8天後才將陳啓昱的照片放上刑事局的查緝專刊，而且採用的是他30多年前初出茅廬的年輕舊照。看來，南檢根本不想讓社會大眾認出陳啓昱來，假裝通緝卻無意將人擒獲，陳啓昱也樂得人間蒸發。

第三部曲，演示了賴清德的柔性喊話，呼籲陳啓昱儘速到案。陳啓昱「圖人不符」的通緝照受到批評後，外界一度認定陳啓昱已偷渡潛逃海外；但法務部長鄭銘謙引述檢調說法，稱陳啓昱「人仍在台灣」。本月13日，賴清德更以主席身分在民進黨中常會對陳啓昱喊話，呼籲他儘快到案。從任何角度看，由元首向通緝犯喊話，而不是要求司法積極緝拿，是嚴重違背並損害法治精神的行為。而檢調知道他人在台灣，卻不積極追捕，更是難以想像的事。問題是，如此不合人情與事理之事，民進黨卻一派正經地公然演出，絲毫不怕街談巷議看笑話。

第四部曲，演示了陳啓昱響應賴清德呼喚，「大義」來歸投案，兼則要拯救「菊系」土崩瓦解的形象。先前賴清德呼籲陳啓昱到案，政壇人士分析，其實是在喊話「影武者」，並「留面子」給陳菊。原因是，陳啓昱正是花媽大力提拔，除當過陳菊的高雄副市長，也是因她力薦而出任台鹽董事長，犯下官商勾結掏空台鹽綠能的弊案。最近的勞動部霸凌公務員致死案，一串當權人馬包括前勞動部長許銘春、次長許傳盛、分署長謝宜容，全是菊系一脈相傳。當菊系形象跌到谷底，陳啓昱此刻出面投案，多少是想要止血，挽救花媽最後的聲譽。

無論陳啓昱真正的動機為何，綜觀近來政壇的各色弊案醜聞，無一不牽扯到民進黨派系的勾結驕縱、濫權徇私，把國庫當黨庫，把公帑當私財，把部屬當奴才。陳啓昱掏空台鹽綠能，謝宜容霸凌部屬，都是制度性的災難，不從根改革是救不了的！(轉載自聯合報社論)

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