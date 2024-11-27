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烏龍爆料滾床單 毀損張淑娟名譽 周玉蔻、蔡玉真判1年6月

記者王聖藜／台北27日電
媒體人周玉蔻烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟「滾床單」事件，台北地方法院26日重判周1年6月徒刑。(本報資料照片)
媒體人周玉蔻烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟「滾床單」事件，台北地方法院26日重判周1年6月徒刑。(本報資料照片)

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，被依誹謗、個資法起訴，台北地方法院昨判兩人各有期徒刑1年6月，可上訴。張淑娟另向民視及周、蔡請求侵權損害賠償台幣2000萬元(約61萬6893美元)，移由民事庭審理。

全案在司法實務上算是「極重」的處罰。法官認為，周玉蔻、蔡玉真犯後態度不佳，周指張淑娟攀附權貴、蔡指張淑娟擔任空服員時工作態度不佳、利用特權，構成加重誹謗及違反個資法，從重依個資法論罪。

判決指出，周玉蔻、蔡玉真於2022年9月26日，在民視「辣新聞一五二」節目及個人臉書指稱張淑娟是蔣孝嚴「緋聞案」女主角，指摘事項與公共利益無關且不是事實，毀損張淑娟名譽，有散布於眾意圖。

合議庭認為，周、蔡兩人未向張淑娟查證就假借部分具體存在事件，如張淑娟是中國小姐、華航空姐等刻意與不實事由、時間錯置、拼湊、扭曲，形成「假消息之張冠李戴」，使全台灣甚至世界各地的人得以閱覽，使張女資料與緋聞、攀附權貴、工作態度不佳、利用特權「永遠連結」，對張淑娟名譽及個人資料造成難以彌補毀損。

周玉蔻在開庭時曾向張淑娟鞠躬道歉，表示因查證不周誠摯道歉；蔡玉真也說初衷是想讓社會知道蔣家財富、誠信有問題，願認罪道歉。不過，周玉蔻再三強調「消息來源」是2021年4月18日中午的一場餐會，地點在台北市伊通街「玖尹」新派中式餐酒館，聲請傳喚餐廳公關經理戴芝蕙作證，但戴芝蕙的證詞無助於周玉蔻脫罪。

媒體人蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟「滾床單」事件，台北地方法院26日重判蔡...
媒體人蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟「滾床單」事件，台北地方法院26日重判蔡1年6月徒刑。(本報資料照片)

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