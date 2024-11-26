新聞評論／國民黨若只當絆馬索 攔不住民進黨亂政

在重大議題上，從國民黨黨主席朱立倫口中幾乎聽不到積極的主張，連執政者犯了大錯都懶得批評，被譏稱為「無主席」。（本報資料照片）

許多人不知道，今年是國民黨 創黨130周年。國民黨缺糧缺人，沒有敲鑼打鼓地慶祝，而是把黨慶和全代會合併舉行。但全代會草草走過場，重頭戲在嘉年華般的黨慶。有黨員欣喜於黨慶的朝氣活力，也有黨員不滿黨代表淪為配角，沒機會討論黨的政策與方向。這透露出百年老黨的窘境：打不出讓人有感的政策號召，難以提振士氣，只能用熱鬧的黨慶掩飾無力重啟藍天的尷尬。

正值賴清德 總統民調聲望創新低，不贊成他處理國家大事方式的民眾，已超過贊成其領導方式的人。且賴政府屋漏偏逢暴風雨，勞動部公務員之死掀起全民怒火，迫使總統閣揆道歉、勞動部長換人，人民看穿民進黨 政府裙帶政治、用人唯親、敵視文官、推諉卸責的面目。民進黨會做秀、不會做事；會選舉、不會治國；擅長危機處理，拙於政務治理，已難以遮掩。

但民進黨失血，卻不意味著國民黨補血。事實上，在霸凌事件中，藍營固然砲聲隆隆；但從2月北分署員工陳情，到11月初員工輕生，國民黨並沒扮演太多角色。反倒是民進黨新北市議員李宇翔勇敢掀開「勞動布」，才使公務員之死受到廣泛關注。民進黨一再失分，國民黨卻未必得分；這是藍營應有的警惕。

從政治實力看，這個立委席次最多、在14縣市執政的政黨，理論上可以「地方包圍中央」，有效制衡民進黨的濫權執政。國民黨在財政劃分法上著力，就是想為地方爭取更多資源，擺脫中央鐵腕掌控。但藍營論述乏力，又不善經營民間團體，無法號召社會大眾共同行動；相反的，許多國會改革與制衡的行動被綠營打成政黨惡鬥，從而抵消了改革的努力，也無法凸顯國民黨作為最大在野黨的意義。

民進黨「當家鬧事」的本能很強，攻擊在野黨則絕不手軟；儘管執政無能，卻擅於利用大內宣來顛倒是非。尤其，綠營內部對外非常團結，只要府院及國會一定調，從中央到地方齊聲呼應，拚聲量搶輿論主導權的功夫絕不後人。即使施政漏洞百出，黨政機器也要包裝成勤政愛民的假象；在野黨若不積極作為，如何戳破其假象？

反觀國民黨，行動溫吞彷彿永遠跟不上時代的腳步。在重大議題上，從黨主席朱立倫口中幾乎聽不到積極的主張，多半時候只有模糊、微弱的立場，即連執政者犯了大錯都懶得批評，因而被譏稱為「無主席」。正因黨中央作為消極，立院黨團內部的主張時常分歧，黨、政扞格時有所聞；加以政治攻防定位不明，政策阻擋多於政經進步的推動。正因缺乏動員能力，無法結合社會能量，國會往往陷於混戰，成就個別立委散兵游勇式的表現，難以促成真正的國家社會進步。

尤其，賴清德近期試圖搶奪「中華民國牌」，國民黨卻還在擔心民進黨見縫插針和抹紅攻擊，兩岸立場在瞻顧之間已失掉先機。此外，藍營經營團結民心還有許多工作要做，國民黨如果不能善用地方執政和國會優勢，從基層鼓吹改變與革新的力量，搶奪話語權主場，化守勢為攻勢，終難翻轉受制於人的窘況。

賴清德的聲望直直落，霸凌案及諸多施政均顯示民進黨的沉淪無下限，這正是在野黨可以得分、挽回民心的機會。藍營除善用國會優勢的戰場，積極揪出民進黨的弊端，更應加強內部整合及社會結合，並要求縣市諸侯們擔起責任，一起推動黨和國家的改造，為危機四伏的台灣打出新氣象。證明百年政黨有與時俱進的創造力，這是朱立倫無可迴避的責任。