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杜絕職場霸凌 勞部擬修法提高雇主責任

記者江睿智／台北25日電
悼念逝去的公務員生命，白鐵聯盟24日邀民眾到勞動部勞發署所在的新莊聯合辦公大樓前人行道，點燈與放紙鶴，並在地上排出「反80」（反霸凌）字樣。（記者蘇健忠／攝影）
悼念逝去的公務員生命，白鐵聯盟24日邀民眾到勞動部勞發署所在的新莊聯合辦公大樓前人行道，點燈與放紙鶴，並在地上排出「反80」（反霸凌）字樣。（記者蘇健忠／攝影）

職場霸凌事件頻傳，勞動部擬邀專家學者研議修正「職業安全衛生法」，將雇主責任提升到法律位階，明定雇主就勞工執行勤務遭受不法侵害的預防辨識、評估危害、申訴管道及公正調查、人力調整等作為，罰鍰也將提高為3萬至75萬元（台幣，下同，約920至2.3萬美元），預計送下會期立院審查。

勞動部長何佩珊請辭，民進黨立委洪申翰今接任；行政院長卓榮泰交付穩定勞動部人員工作情緒、健全友善合理職場讓勞工能在安全環境效力、提出完整勞工政策等三任務。外界預期洪申翰上台後將全面檢討職場霸凌相關法制。

「職安法」第六條第二項第三款規定，雇主對執行職務因他人行為遭受身體或精神之不法侵害，應妥為規畫並採取必要之安全衛生措施。「職業安全衛生設施規則」第324條之三也規定，雇主應採取暴力預防措施，避免勞工於執行職務時，因他人行為致遭受身體或精神不法侵害，並明訂100人以上企業應訂定預防計畫據以執行，違者限期仍未改善可罰3至15萬元。

現行「職安法」針對執行職務遭受不法侵害採廣義概念，勞工因執行職務於勞動場所遭雇主、主管、同事、服務對象或其他第三方之不法侵害而造成身體及精神的傷害均屬之。勞動部2014年9月公告「執行職務遭受不法侵害預防指引」，針對職場霸凌及其他第三方之不法侵害行為之預防辨識、申訴管道等詳細建議，供雇主參考遵循。據了解，勞動部擬將現行指引中，雇主責任提升到法律位階，只要勞檢違規無須限期改善，可立即開罰。

此外，勞動部近期為提高營建工程職業安全，已預告修改「職安法」提高罰則，針對第六條第二款罰則已由目前3萬至15萬元，提高至3萬至75萬元。

目前職安署優先勞檢特定服務業，例如醫院常有醫護人員遭家屬暴力對待、超商大夜班員工遭毆打，未來在執行一般勞檢時，會一併檢查雇主是否針對職場霸凌採取預防作為。

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