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幫李四川解套？藍推6都設3副市長 提2修法草案刪門檻

記者王千豪、張睿廷／台北24日電
國民黨立委李彥秀等人提案修正地制法，直轄市無論人口都可設三位副市長，若台北市副市長李四川（圖右）要選新北市長，布局上將更具彈性。(本報資料照片)
國民黨立委李彥秀等人提案修正地制法，直轄市無論人口都可設三位副市長，若台北市副市長李四川（圖右）要選新北市長，布局上將更具彈性。(本報資料照片)

國民黨積極搶攻2026，新北市長選舉以台北市副市長李四川呼聲最高，但由於北市人口已跌破250萬，若李辭職恐少一席副市長。國民黨立委李彥秀等人提出地方制度法修正草案，拿掉人口限制，直轄市無論人口設置三位副市長，若李四川要選新北市長，布局上將更具彈性。

國民黨立委李彥秀、王鴻薇、羅智強、許宇甄等人提出地制法修正草案，直轄市部分拿掉250萬人口限制，修改成無論人口多寡，直轄市都設三位副市長。在非直轄市部分，李彥秀等人將人口達125萬得再置一位副首長的門檻，修改成達全國人口的2%；藍委陳玉珍的版本則是規定無論人口多寡，非直轄市設兩位副首長，但人口達125萬，還能再多設一位。

李彥秀說，當初地方制度法規定直轄市人口數達250萬人才能增設第三位副市長，但以台南市為例，依照現有的趨勢來看，台南的人口數未來也沒辦法達標，考量直轄市有額外的行政職責要負擔，如社會教育法要求直轄市設社會教育館，為了顧及到六都間的衡平及政務繁重，所以她提出直轄市都能設置三位副市長的修法。

目前不足250萬人口的直轄市有台北、桃園與台南，一旦李彥秀的提案三讀通過，這三都也會跟著受惠。

至於非直轄市，李彥秀說，目前沒有一個縣市人口數達到125萬人，考量到未來人口數呈現下降趨勢的幅度甚鉅，不應該再以絕對人口數來當作標準，而是改採縣市人口數達戶政司統計的台灣總人口數的2%，就能新增第二位副首長。

至於這項修法是否在幫李四川解套，讓他布局新北市長更具彈性？李彥秀說，她沒辦法代表李四川回答任何問題，到底李四川會不會參選，國民黨會怎麼去處理，現在都還有一點早，且明年還有黨主席選舉，之後才會提名。

李彥秀強調，站在台北市長蔣萬安立場，她不能讓台北市少一位副市長，因為專業分工很重要，特別是蔣萬安上任後要處理大巨蛋案、基泰案，最近又多一個京華城的案子，面對的挑戰非常非常多，地方政府一定能夠感受到這個法案，對整個市政的運作來說會更順暢。

國民黨立委牛煦庭表示，副市長在職能上，通常按專業分別督導市府下轄的若干局處，協助跨局處的政策協調；也時常代表市長出席各種重要行程。他認為，多一個人力，當然就多一分彈性，讓市長有更多資源，提高治理品質，他樂觀其成。

國民黨

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