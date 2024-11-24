我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

「帶謝宜容玩樂」綠委促前勞長許銘春主動退選高雄市長

台灣新聞組／台北24日電
勞動部公務員之死案延燒，民進黨立委林淑芬23日批勞動部前部長許銘春（圖）「不是什麼咖」，應知所進退。(記者郭韋綺／攝影)
勞動部公務員之死案延燒，民進黨立委林淑芬23日批勞動部前部長許銘春（圖）「不是什麼咖」，應知所進退。(記者郭韋綺／攝影)

勞動部公務員之死案延燒，勞動部前部長許銘春深陷責任歸屬爭議中，連帶讓民進黨高雄市長初選之爭，逐漸邁入白熱化階段。民進黨立委林淑芬23日批許銘春和前北分署長謝宜容等人一起吃喝玩樂，上行下效、官箴敗壞，她直言許「不是什麼咖」，應知所進退，退選高雄市長。

目前綠營內有意角逐高雄市長者，有立委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆及許銘春。據悉，由於五位擬參選人中，僅林岱樺非屬「菊系」，其他四位擬參選人有合縱連橫默契，先行「四打一」擠下林岱樺；但霸凌事件爆發後，出現了變化，許銘春成為了新箭靶。

高雄青年聯盟列五大理由批許銘春失職失格，要求退選。聲明指出，許未掌握謝宜容霸凌案，昏庸無能領導嚴重失能，也昧於事實切割謝的升遷，且不正當收謝贈送超過2萬元台幣的名牌絲巾，事後又以「不關我的事」、「我都不知道」推諉拒不負責，更敗壞政府體制帶謝吃喝玩樂，挪用北分署預算購買禮品。

許銘春22日聲明，願承擔外界批評指責，是她該負的政治責任，做為高雄市長參選人更無法迴避，但認為所有政治人物都不該模糊焦點、扭曲事實。昨天她到高雄出席活動時鞠躬道歉表示，對往生者和社會大眾深表歉意，希望讓此事討論回歸理性，讓悲劇被大家深刻銘記，不再發生。媒體問是否退出高雄市長選舉，許不回應。

林淑芬昨再踢爆，許銘春在勞動部長辦公室有廚房、流理台，許的很多事情都由部長辦公室主任鄭素玲主導。傳許喜歡喝酒唱歌，尤其愛喝香檳，大家都知道隔天清潔人員要撿酒瓶；而且還用公帑開演唱會，鄭發哨子要求台下公務員開手機燈（裝歌迷），「這是不是一種霸凌？對公務員的另一種霸凌」。

林淑芬說，謝宜容跟著許銘春、鄭素玲一路走來，難怪到北分署一樣模式。她從聲明質疑許的政治經驗和判斷能力都不足，「這會是領導人好的態度嗎？從專業到能力，足以勝任高雄市嗎？實在把高雄市民智商看太低。」

民進黨 預算

上一則

黑白集╱無淚哽咽 默哀表演 綠鱷眼淚假惺惺

下一則

綠營恭喜王義川接任立委 挨批把喪事辦成喜事

延伸閱讀

一張圖攻略台灣旅遊景點 在地人卻吐槽：全都不會去

一張圖攻略台灣旅遊景點 在地人卻吐槽：全都不會去
公務員之死 勞長何佩珊請辭獲准 綠委洪申翰火速接任

公務員之死 勞長何佩珊請辭獲准 綠委洪申翰火速接任
新聞評論／問顏色不問是非 知情者多揭弊少 綠沉淪

新聞評論／問顏色不問是非 知情者多揭弊少 綠沉淪
勞部涉職場霸凌 藍：沒人是「菊」外人 大靠山不言自明

勞部涉職場霸凌 藍：沒人是「菊」外人 大靠山不言自明

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂