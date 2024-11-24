「帶謝宜容玩樂」綠委促前勞長許銘春主動退選高雄市長

勞動部公務員之死案延燒，民進黨立委林淑芬23日批勞動部前部長許銘春（圖）「不是什麼咖」，應知所進退。(記者郭韋綺／攝影)

勞動部公務員之死案延燒，勞動部前部長許銘春深陷責任歸屬爭議中，連帶讓民進黨 高雄市長初選之爭，逐漸邁入白熱化階段。民進黨立委林淑芬23日批許銘春和前北分署長謝宜容等人一起吃喝玩樂，上行下效、官箴敗壞，她直言許「不是什麼咖」，應知所進退，退選高雄市長。

目前綠營內有意角逐高雄市長者，有立委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆及許銘春。據悉，由於五位擬參選人中，僅林岱樺非屬「菊系」，其他四位擬參選人有合縱連橫默契，先行「四打一」擠下林岱樺；但霸凌事件爆發後，出現了變化，許銘春成為了新箭靶。

高雄青年聯盟列五大理由批許銘春失職失格，要求退選。聲明指出，許未掌握謝宜容霸凌案，昏庸無能領導嚴重失能，也昧於事實切割謝的升遷，且不正當收謝贈送超過2萬元台幣的名牌絲巾，事後又以「不關我的事」、「我都不知道」推諉拒不負責，更敗壞政府體制帶謝吃喝玩樂，挪用北分署預算 購買禮品。

許銘春22日聲明，願承擔外界批評指責，是她該負的政治責任，做為高雄市長參選人更無法迴避，但認為所有政治人物都不該模糊焦點、扭曲事實。昨天她到高雄出席活動時鞠躬道歉表示，對往生者和社會大眾深表歉意，希望讓此事討論回歸理性，讓悲劇被大家深刻銘記，不再發生。媒體問是否退出高雄市長選舉，許不回應。

林淑芬昨再踢爆，許銘春在勞動部長辦公室有廚房、流理台，許的很多事情都由部長辦公室主任鄭素玲主導。傳許喜歡喝酒唱歌，尤其愛喝香檳，大家都知道隔天清潔人員要撿酒瓶；而且還用公帑開演唱會，鄭發哨子要求台下公務員開手機燈（裝歌迷），「這是不是一種霸凌？對公務員的另一種霸凌」。

林淑芬說，謝宜容跟著許銘春、鄭素玲一路走來，難怪到北分署一樣模式。她從聲明質疑許的政治經驗和判斷能力都不足，「這會是領導人好的態度嗎？從專業到能力，足以勝任高雄市嗎？實在把高雄市民智商看太低。」