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國民黨、民眾黨「君悅分手宴」1周年 這些要角如今多過得不好

記者王千豪／台北即時報導
台灣總統大選期間，藍白合不合成為在野陣營主調，歷經多次會談好不容易浮現曙光，最後在君悅飯店會談後宣告破局。時隔一年，當初在野陣營的要角如今多人官司纏身，又以民眾黨主席柯文哲首當其衝。（本報資料照片）
台灣總統大選期間，藍白合不合成為在野陣營主調，歷經多次會談好不容易浮現曙光，最後在君悅飯店會談後宣告破局。時隔一年，當初在野陣營的要角如今多人官司纏身，又以民眾黨主席柯文哲首當其衝。（本報資料照片）

台灣2024總統大選期間，藍白合幾經波折，最後在君悅飯店會談後宣告破局。時隔一年，當初在野陣營的要角如今多人官司纏身，又以民眾黨主席柯文哲首當其衝，至今仍因京華城案羈押中，未來是否還能延續政治生命，再戰2028仍是未定之天。

2024年總統大選，在野陣營三股重要勢力，包括鴻海創辦人郭台銘搭配藝人賴佩霞、新北市長侯友宜和中廣前董事長趙少康、民眾黨主席柯文哲和前立委吳欣盈。如今有人已經淡出政壇、消失在媒體前，有些人則深受大選餘波影響。

民眾黨部分，柯文哲除因京華城案羈押中，未來還有北士科案、台智光案待面對，再加上因總統大選政治獻金而起的一連串爭議，早已傷及清廉人設。時任柯文哲陣營總幹事的立委黃珊珊，因捲入政治獻金登載不實的風暴中，面臨黨內逼宮，儘管保住立委一職，但遭停權，喪失黨團幹部職務，在黨內的話語權也逐漸削弱。

郭台銘陣營方面，擔任副手的賴佩霞不僅放棄美國籍，還遭檢舉不具心理師資格卻對外宣稱提出諮詢服務。台北市衛生局認為，賴佩霞未取得臨床心理師或諮商心理師資格，擅自執行臨床心理師或諮商心理師業務，依違反心理師法移送法辦，台北地檢署「他」字案偵辦。

挺郭大將、屏東縣議會議長周典論遭控去年交付500萬元台幣（約15.3萬美元）給潮州鎮長周品全，以每份500元台幣對價為郭台銘參選總統收購連署書，並明示老鼠會方式拉人連署，屏東地方法院以違反總統副總統選舉罷免法交付賄賂連署罪，將周典論判刑4年，併科罰金500萬元台幣、褫奪公權6年，可上訴；周典論則委請律師上訴捍衛清白。

另外一名大將、彰化縣議會議長謝典林，去年7月是在臉書宣布退出國民黨，至今是否能順利重返國民黨還是未定之數，他在回應媒體提問時也說，「不知道國民黨要不要讓我回去？」

國民黨陣營部分，趙少康近來發現主動脈有擴大的現象，造成瓣膜關不緊，心臟打出去的血液會回流，聽從醫生進行預防性手術，經過一個多月的休養，大致上已無礙，並重新主持政論節目。豈料，11月13日又於家中摔倒，肝臟邊角破裂內出血，緊急送進加護病房治療，整體狀況才逐漸穩定下來。

國安會前秘書長金溥聰擔任侯友宜競選總部執行長時，被前立委蔡正元指以「假民調」欺騙朱立倫，並稱金是破壞藍白合的戰犯，金溥聰不滿提民事訴訟求償600萬元台幣，並要求刪除臉書貼文等，台北地方法院日前開庭，金溥聰、蔡正元皆親自出庭唇槍舌戰，後續仍需繼續跑法案，直到案情釐清為止。

國民黨主席朱立倫則因力促藍白合到最後一刻，引發部分藍營人士不滿，也替黨主席連任之路埋下隱憂。前秘書長李乾龍日前受訪更指，今年總統大選成敗，「領導國民黨的這個人很重要」，贏局博到輸。

國民黨 柯文哲 總統大選

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