「綠欠我太多」余天暗示想掌公視 文化部：無法干預

前民進黨立委余天近來受訪大爆猛料，認為民進黨欠他太多，曾答應要給華視董事長以及基金會職位，最後什麼都沒有，僅國策顧問一職。(本報資料照片)

民進黨 前立委余天近來接受知名主持人鄭弘儀訪問時透露，民進黨欠他太多，曾答應要給華視或公視董事長，最後什麼都沒有，僅國策顧問一職，讓他感嘆政治很現實。李遠昨赴立院教委會被問及此事，強調公視董事長是由董事互選，自己對公視「完全沒有影響力」、「不是我要給誰就給誰」，文化部「一點都沒辦法干預」。

本報系聯合報報導，立委洪孟楷質疑，公視董事長胡元輝任期到明年，余天此時跳出來講這個話，「是不是暗示希望爭取這個位置」？公視董事長可以拿來做人事酬庸嗎？

李遠回應，公視董事由立院按政黨比例推派人選組成審查委員會選出，修法前要四分之三的委員同意才能成為董事，現下修為三分之二同意門檻。產生董事後，再由董事互選出董事長。依經驗，選董事長時「會跳出好多人來搶這個位置」，最終董事投票 產生董事長，文化部「一點都沒辦法干預」。

台北中國時報報導，國民黨 立委柯志恩也質疑，黨政軍退出媒體既是媒改的普世價值，文化部長對於應「獨立自主」的公視是否有影響力？

李遠表示，自己對公視「完全沒有影響力」，指公視董事是由立院按政黨比例推派人選組成審查委員會，董事長再由董事選出，「不是我要給誰就給誰」。