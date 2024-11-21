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「坐桶子」逃越南？陳啓昱或未出境 傳酒店小姐幫洗錢

記者邵心杰、林伯驊／台南21日電
台鹽前董事長陳啓昱失聯近月。（記者邵心杰／翻攝）
台鹽前董事長陳啓昱失聯近月。（記者邵心杰／翻攝）

涉光電弊案的台鹽前董事長陳啓昱上月23日獲無保請回後潛逃，行蹤成謎且眾說紛紜，鏡週刊報導傳聞他從高雄林園海邊偷渡至菲律賓，另地方上也有一說是偷渡到越南轉到其他國家；檢調表示，無法證實人已潛逃出境，也不排除還躲在台灣。

據了解，檢調單位雖展開「亡羊補牢」回溯陳啓昱無保釋放後的行蹤，但調閱監視器畫面無法掌握他的去向，也尚未發現陳使用任何手機門號與親友聯繫，增加緝捕難度，專案小處只能持續探查他工作上、私下親近的人，抽絲剝繭逃亡方向，綜合各項事證，不排除陳啓昱還躲在台灣的可能性。

檢方發布通緝後，刑事局11日發布於重要緊急查緝專案列表，也將陳啓昱照片、資料，透過刑事局駐外聯絡官提供給東南亞國家警方，希望獲取更多情資。

鏡週刊報導，地方盛傳陳啓昱在無保請回隔天，便從高雄林園海邊偷渡至菲律賓，然而他曾是攀登百岳高手，野外求生經驗豐富，不排除躲在山區農舍。但一名待過林園轄區的刑警說，林園僅有中芸漁港，規模不大，且相鄰屏東東港，可能更方便潛逃，對於從林園偷渡的說法持懷疑態度。

對於陳啓昱疑似潛逃出境，南部地方上傳出陳可能「坐桶子」到免簽證的越南，再改搭飛機到別的國家。

鏡週刊也報導，陳啓昱近年和酒店小姐外遇，導致和元配離婚，不排除已透過外遇對象將上億元台幣贓款洗錢到海外，該酒店成為檢調持續追蹤的重大線索。

台南地檢署表示，所有情資都會查證。據調查，陳啓昱名下財產疑有計畫性移轉，去年檢方立案偵辦台鹽綠能公司時，當時陳名下帳戶裡頭已所剩無幾，與前妻離婚時，也無多餘財產可分。

偷渡 越南 綠能

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