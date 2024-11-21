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公務員遭霸凌輕生 賴、卓道歉 勞長請辭 涉案分署長免職

台灣新聞組／台北21日電
卓揆出面止血 針對勞動部職場疑似霸凌事件，行政院長卓榮泰20日鞠躬向不幸過世的勞動部人員及家屬，表達最高歉意。(記者侯永全／攝影)
卓揆出面止血 針對勞動部職場疑似霸凌事件，行政院長卓榮泰20日鞠躬向不幸過世的勞動部人員及家屬，表達最高歉意。(記者侯永全／攝影)

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員疑遭霸凌輕生案愈演愈烈，行政院長卓榮泰與賴清德總統昨先後對外致歉。據了解，勞動部長何佩珊已口頭向政院請辭，卓榮泰表示先讓何盡速完成責任追究，「她的責任歸屬，我會跟她詳細討論。」

卓榮泰昨天下午為勞動部發生憾事公開鞠躬道歉，他要求部會首長全面清查機關內部，不容再有霸凌行為，至於若干案件現在已經被媒體揭露，全部要在一周內完成調查、追究責任。

賴總統昨晚透過臉書表示，「我要向日前勞動部發生憾事的同仁家屬、受到影響的公務同仁致上歉意」。賴總統說，要針對中央政府各部門、機關，展開全盤檢討，了解有無職場霸凌等情形。也希望主管們，都能藉由這次事件，痛定思痛、深切檢討是否有不合理的工時與態度，而造成同仁身心靈的創傷。

勞動部昨晚間考績會做出決議，針對被控霸凌的北分署長謝宜容記兩大過、免職，發展署長蔡孟良記一大過，但何佩珊決定將其調離主管職；北分署直接督導吳員的副分署長李燕玲申誡兩次、秘書室主任劉麗利小過一次。

勞動部次長陳明仁說明，依考績法規定，記兩大過就是免職、免除職務，不再具公務員身分，勞動部後續也會依監察院要求檢具相關事證，交由監察院公務人員懲戒法庭裁定，若懲戒法庭認定免職，終身不得再任用為公務員。

何佩珊昨到立院衛環委員會進行「職場霸凌防治與處理作業」專題報告，立委質詢從早到傍晚一路砲聲隆隆，面對立委責難，她數度落淚致歉。

對於勞動部調查報告，提及謝宜容對同仁工作上的要求，「目的良善」用字遣詞讓網友痛批荒謬，何佩珊上午受訪時解釋調查報告都是專業用語，下午面對立委要求說明何謂「目的良善」時，她突然情緒低落、拭淚，語帶哽咽地說謝分署長確實有霸凌行為，「目的良善的用語錯了，我們承認錯誤。」會依委員會決議重做調查報告，也為行政調查啟動太慢致歉。

當立委詢問給自己打幾分，何佩珊再哽咽，「我想我不及格啦，我承認我不及格」。而當立委質詢時為蔡孟良抱屈，更讓何佩珊忍不住情緒潰堤，哭著表示是她懇求蔡孟良留任，接著何哭著說，「可能我也不適任（勞動部長），我會向行政院提出請辭。」

勞動部長何佩珊（左）20日赴立法院衛環委員會備詢，被問到何謂「目的良善」時，何佩...
勞動部長何佩珊（左）20日赴立法院衛環委員會備詢，被問到何謂「目的良善」時，何佩珊一度情緒低落拭淚，坦言「目的良善的用語錯了，我們承認錯誤」。（記者林俊良／攝影）

賴清德 臉書

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