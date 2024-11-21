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黑白集／性騷、霸凌、舞弊 民進黨還不夠難看嗎？

黑白集
民進黨醜事頻傳。(本報資料照片)
民進黨醜事頻傳。(本報資料照片)

勞動部員工因遭職場霸凌輕生，該部調查多日，竟稱「無法證明遭霸凌」，原將涉嫌之分署長謝宜容調職，昨天才記兩大過停職。更扯的是，勞動部說謝宜容確有咆哮、怒罵或貶低同仁之行為，但她在工作上的要求都「目的良善」。看來，謝宜容「後台」真的很硬，她連道歉都不必說，直接閃人。

在職場上，長官公開咆哮、怒罵及貶低同仁，如果還不算霸凌，什麼才叫霸凌？勞動部說它「無法證明」霸凌，究竟是「不能」，還是「不敢」？勞動部長何佩珊如此遇事畏怯，那麼當遇到企業職場的霸凌申訴，她還有秉公處理的勇氣嗎？

民進黨去年發生性騷事件，短短幾天就爆出十多案；如果不是黨內長期包庇吃案，何以致此？如今政府公務員遭到霸凌，北分署兩年內有80多人去職，檢舉函寫了又寫，調查再調查，霸凌者八風吹不動。連苦主在辧公室死諫，都喚不回一絲正義，這是在演哪齣？

更難看的事，也是有的。陳啓昱掏空舞弊，院檢相繼縱放他潛逃；然後，再由賴清德假惺惺地「呼籲」他投案。試問，稱他「人在國內」的法務部長鄭銘謙，新消息人在哪？還有，呂政璋的父弟均因案潛逃，毫無金融專長的他仍被總統府秘書長潘孟安敲鑼打鼓送上台灣金聯大位，但3天後即棄職而去。這不難看嗎？

不怕見笑的話，就繼續演吧！(轉載自聯合報)

賴清德 性騷 民進黨

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