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任期未過半 簡景賢猝死辦公室 草屯鎮長須補選

記者賴香珊／南投20日電
草屯鎮長簡景賢18日深夜驟逝。(本報資料照片)
草屯鎮長簡景賢18日深夜驟逝。(本報資料照片)

南投草屯鎮長簡景賢前晚11時許，被司機發現躺在辦公室休息室內，一動也不動沒反應，嚇得司機通報警消，救護到場確認已無生命跡象，警方初步認定無外力介入，相驗為心因性死亡。由於本屆任期未過半就驟逝，鎮長職務將補選。

縣長許淑華昨到草屯出席公廁清掃活動，她神情哀傷表示，前天見到簡鎮長不見倦容，本來兩人昨天還要一起掃公廁，他卻缺席了，她說簡景賢還有很多工作想推動，包括社福、垃圾問題，但壯志未酬，令人惋惜。

據了解，簡景賢白天才與縣長許淑華一起出席縣府活動，上台致詞神采奕奕，不料，深夜竟傳出在辦公室猝死的消息，享壽65歲。

公所人員表示，前天記者會結束，簡鎮長回辦公室，下午5時許出來交辦事情，即回鎮長室後未再離開。他平時晚上8、9時返家，但昨晚10時許還沒走，司機進入查看，看他躺在休息室床上，叫也沒反應，趕忙報警。

警方到場查看監視器畫面，確認沒有外人進入鎮長辦公室，初判應無外力介入，經相驗為心因性死亡，遺體發還家屬。他去年底父喪，如今驟逝，家屬一時不敢讓其高齡88歲老母知情。

國民黨籍的簡景賢在地方服務逾20年，2018年從縣議員成功轉戰草屯鎮長，當選鎮長後提高敬老禮金、生育津貼，鎮民有感，去年順利連任。

許淑華說，本屆鎮長任期未過半，須在3個月內完成補選，縣府將先派員代理鎮長，傾向由公所主秘代理，無縫銜接工作。

國民黨 猝死

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