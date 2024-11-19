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柯文哲續請假3個月 民眾黨：無代理主席問題

記者林銘翰、李隆揆／台北19日電
民眾黨18日舉行中央委員會會後記者會，中央委員林富男（中）說明，決定延長黨主席柯文哲假單三個月，並暫緩推選代理黨主席。（記者林伯東／攝影）
民眾黨18日舉行中央委員會會後記者會，中央委員林富男（中）說明，決定延長黨主席柯文哲假單三個月，並暫緩推選代理黨主席。（記者林伯東／攝影）

民眾黨主席柯文哲請假三個月期限將屆，民眾黨中央委員會昨天決議，同意柯文哲繼續請假三個月，效期至2025年2月28日止，持續由緊急應變小組共同召集人合議代行職務。

民眾黨緊急應變小組召集人林富男表示，黨內最高權力機構是中央委員會，接下來會委請律師把決議轉知柯文哲，目前沒有代理主席問題。

民眾黨今年爆發政治獻金風暴，柯文哲在8月29日宣布請假三個月，期限11月29日屆滿。

根據民眾黨章規定，黨主席請辭或因故無法執行職權，必須由中央委員互推一人代理職務，所餘任期超過一年須補選。民眾黨昨天下午召開中央委員會，會中通過柯文哲繼續請假三個月。

林富男強調，民眾黨沒有代理主席的問題，目前仍由緊急應變小組三位共同召集人代理職務，「我們不會有多頭馬車，也從來沒有意見相左」，中央委員會如常運作，外界經常胡亂放話、胡說八道的人，不要再對民眾黨見縫插針，「我們的團結堅若磐石」。

媒體詢問，明年2月28日是否是柯文哲請假黨主席職務的最後期限。民眾黨中評會主委李偉華則說，「黨章沒有對請假做限制」。

此外，媒體人璩美鳳指控柯文哲摸手性騷，民眾黨日前聲明駁斥，前立委蔡壁如認為柯所為是醫療行為，璩18日被問及相關議題回應，案發現場在於媒體辦公室，顯見柯當時並非進行醫療行為，若屬醫療行為，是否也違反醫療相關規定，仍考慮是否追究提告。

柯文哲 性騷

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