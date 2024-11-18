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柯文哲假單再延長3個月 民眾黨重申沒代理黨主席的問題

記者林銘翰／台北18日電
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)

民眾黨中央委員會今天決議，黨主席柯文哲繼續請假3個月，效期至2025年2月28日止，這段期間仍由緊急應變小組共同召集人合議代行黨主席職務。民眾黨中央委員、緊急應變小組召集人林富男表示，黨內最高權力機構是中央委員會，接下來會委請律師把決議轉知柯文哲，目前沒有代理黨主席的問題。

民眾黨主席柯文哲請假3個月期限將屆，隨著台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨中央委員會今天緊急開會討論，全體中央委員一致贊成通過2項提案，分別為柯文哲繼續請假3個月至明年2月底，還有繼續交由中央緊急應變小組共同召集人合議代行其職務。

民眾黨下午舉行會後記者會，林富男受訪時表示，民眾黨是有制度的政黨，柯文哲仍然再請假3個月，「3個月後的事情，不需要提前揣測」，大家也都希望現在的賴清德政府，不要再透過政治手段羈押柯文哲，「押越久我們越團結，趕快釋放柯文哲。」

林富男說，柯文哲遭到政府政治迫害，目前處於羈押禁見、禁止通信，民眾黨無法取得他的看法，不過黨內最高權力機構是中央委員會，所有中央委員一致通過柯文哲繼續請假3個月，「我們會把決定事項跟結論，委請律師轉達給主席」，包括全體黨員同志跟小草，大家都在等待柯文哲歸來，繼續領導台灣民眾黨。

林富男強調，民眾黨沒有代理主席的問題，仍由緊急應變小組3位共同召集人代理職務，「我們不會有多頭馬車，也從來沒有意見相左」，中央委員會如常運作，外界經常胡亂放話、胡說八道的人，不要再民眾黨黨見縫插針，「我們的團結堅若磐石。」

民眾黨立法院黨團總召黃國昌也說，柯文哲遭到賴政府關押在看守所，全體中央委員一致通過繼續請假3個月，外界的所有見縫插針請適可而止。

民眾黨中評會主委李偉華表示，根據民眾黨章規定，主席因故請辭或無法行使職權，需要由中央委員互推代理黨主席，不過沒有針對請假期限做出限制，林富男也說，柯文哲是被政治迫害，現在仍然在請假期間，當然就是請假6個月。

有關柯文哲自請中評會調查，李偉華則說，所有中評會調查的案子，只要涉及當事人權益，都會邀請當事人到會說明，不過柯文哲受到羈押禁見，沒有辦法親自到會說明，「我們已經在做調查，本案調查有其困難，調查委員會從其他部分搜集資料，繼續調查。」

柯文哲 賴清德 同志

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