新聞眼／財劃法修法藍營出現兩版本 搬石頭自砸腳

財政收支劃分法修法國民黨出現兩個版本，國民黨智庫執行長、立委柯志恩表示，他們持續跟各縣市溝通，協商時會提出最完整的版本。（本報資料照片）

財劃法攸關統籌分配稅款的計算，上一次修法是25年前，如今，許多地方人口出現變化，區域發展也有不同樣貌，但喊了多年的修法，卻一直在原地踏步，主要是涉及到中央與地方、各縣市之間的利益，在區域立委替自己選區爭取分配極大化的情況下，餅沒有變大，因此，有人增加、就得有人減少，最後往往不了了之。

這次，立法院財政委員會在國民黨 主導下，財劃法已送出委員會，準備進入朝野協商階段。不過，過去20年來也有兩次修法送出委員會，如今是第三次，由於藍白在立法院占有人數優勢，極有機會再往前一步，送到立法院會表決。

不過，現在已先傳出藍營自家人有不滿的聲浪，讓接下來的審查出現變數。因為目前在立法院審查的國民黨版，中央必須釋出5000多億（台幣，下同）給地方，但國民黨智庫又草擬出中央只要釋放3000多億財源的修正版，兩個版本一來一往之間，中央對地方的補助就少了2000多億元，同樣的問題再度浮現，拿到的餅變小了，那誰要少分一些？

其實，智庫的想法很簡單，擔心一下子從中央政府口袋拿5000億元，不僅會引來強力反彈，而且也可能影響中央政府預算的編列，所以縮小規模到3000億元，希望先求有、再求好；而且最簡單的方法，就是各縣市依比率來縮減。但財政劃法向來是計算題外，更是一道政治題，絕對不是這麼簡單就能算完。

5000多億的修法版本，一開始就找了14個藍營執政縣市和新竹市一起開會討論，並且達成共識，這些縣市也都能接受這個版本和主張，可是智庫版的3000億元，並沒有和縣市溝通協調，且會讓原本大家講好的內容又被打亂。因為對藍營各縣市來說，縣市與縣市之間的水平分配才是重中之重，畢竟，從中央政府拿到的5000億或3000億元，都不會直接進到單一縣市的口袋，而是各縣市之間要相互競爭。

因此，智庫版若是硬要橫柴入灶，勢必會再攪亂藍營的那池春水，不用等到與民進黨 縣市廝殺，國民黨自家人就會先互砍。

目前包括賴清德 總統和行政院長卓榮泰都認為，現有的財劃法版本最好，所以即便綠營內部有人提議要拿出民進黨版本，但機會已不太高，最後可能只剩下國民黨自己的版本在爭吵，原本朝野之間的問題，反而變成藍營內部問題。這樣的修法，不正是搬石頭砸自己的腳嗎？