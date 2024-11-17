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呂政璋3天閃辭 潘孟安認推薦 羅智強：敗壞朝綱還不下台

記者屈彥辰／台北17日電
台灣金聯前董事長呂政璋上任三天「閃辭」，總統府秘書長潘孟安證實，認識呂政璋也有推薦人事。（記者陳正興／攝影）
台灣金聯前董事長呂政璋上任三天「閃辭」，總統府秘書長潘孟安證實，認識呂政璋也有推薦人事。（記者陳正興／攝影）

台灣金聯前董事長呂政璋上任僅三天即閃辭，總統府秘書長潘孟安15日坦言，他認識呂且也有推薦。國民黨立委羅智強昨表示，人事出大包，「弄權營私，敗壞朝綱，潘孟安還不下台！」

羅智強說，呂政璋上任三天就閃辭，有財經高層透露，「讓呂政璋出任台灣金聯董事長的是潘孟安」。賴清德總統事後越想越生氣，覺得不OK，導致呂政璋走人。潘孟安受訪時坦承，自己認識呂政璋、「也有推薦」，自己是「為國舉才」，否認賴清德為此震怒。

羅智強表示，呂政璋沒有一天金融業服務經驗，家族還涉掏空公司、侵佔公款弊案，只因曾幫潘孟安賣過屏東檸檬，就可接掌台灣最大的資產管理公司，這是哪門子的「為國舉才」？

羅智強指出，他曾質詢行政院長卓榮泰這項人事案，卓榮泰說找呂政璋是因為他有「創意」，人事案事是由他及財政部共同決定。結果財政部長莊翠雲說她不認識呂政璋。原來所謂的「創意」，是來自幕後施壓的潘孟安。

羅智強表示，公股事業機構的人事，本應由行政院以專業考量決定，職掌僅為綜理總統府事務的秘書長，憑什麼安插人擔任台灣金聯董事長？被撤換的前董事長施俊吉是賴清德擔任行政院長時的副院長，連曾居政府高位的他，都擔心自己會被清算追殺，可見民進黨搶食國家資源的吃相有多難看。

羅智強質疑，潘孟安插手人事出大包，搞到全台灣看到民進黨用人唯親、用人唯綠，不重專業。惹出這麼大的麻煩，不用負政治責任嗎？把公家當自家，任用私人，潘孟安還大言不慚地說「任何政黨執政都是如此」。「弄權營私，敗壞朝綱，潘孟安還不下台！」

賴清德 財政部 民進黨

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