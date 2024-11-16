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黑白集/公務員遭霸凌致死？ 勞動部不可說的祕密

轉載自聯合報黑白集

勞動部北分署一名員工傳遭分署長謝宜容職場霸凌而生憾事。此事引發外界議論，勞動部的處理卻不疾不徐，毫無進度，連調查小組成員名單都拒絕公布。自詡「透明公開」的政府，處理公務員遭霸凌致死卻一路遮遮掩掩，到底有什麼不可告人的祕密？

勞動部是處理勞工權益及勞資關係的專責機關，如今內部鬧出職場霸凌的奪命事件，部長何佩珊還不積極處理；這種態度，廣大勞工如何相信勞動部能維護他們的權益？更奇的是，二月間即有基層員工檢舉謝宜容霸凌，她曾被次長王安邦約談無果；最後，卻是王安邦先辭職走人。

員工之死是否因謝宜容欺壓所致，有待調查。但是，死者留下兩封遺書遭到扣押，也成為不可說的祕密。更離譜的是，謝宜容竟引述殯儀館「靈媒」之詞，稱死者「走得安詳」、「感謝北分署給他很多的愛」。這種「只許自己溢美、不容別人埋怨」的奪話術，令人目瞪口呆。

正因不平則鳴，近日有人加重爆料，稱謝宜容的「大靠山」，就是正準備競選高雄市長的勞動部前部長許銘春。由於後台很硬，所以很會霸凌屬下，甚至罰大家集體跑步。台灣的公務員遇到這種長官，竟還無處申冤；不禁讓人想起大選時那句名言：「殿陛之間，禽獸食祿」，正是此景！

勞工

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