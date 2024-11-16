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駐巴西外交官遭職場霸凌輕生 上司馮光中遭監察院彈劾

台灣新聞組╱台北16日電

台灣駐巴西聖保羅辦事處組長王之化在2023年3月墜樓輕生，隨後更爆出職場霸凌、帳款不明等爭議，據鏡周刊報導，其中矛頭全指向王之化的上司馮光中。監察院15日表示，全票通過馮光中彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

監察院15日發新聞稿指出，監察院通過監委王幼玲、蔡崇義、林文程提案彈劾駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長馮光中，全案移送懲戒法院審理。監察院進一步說明，馮光中擔任駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長，處理該處全般事務，詎未依法辦理採購事宜，甚至傳出其與得標廠商間利益糾葛等情事。

另據本報系聯合報報導，外交部駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長馮光中辦理館處整修工程，遭監察院調查發現未依法辦理採購，甚至傳出與得標廠商之間利益糾葛；監察院認定馮光中未依法行政、善盡監督責任，嚴重違失情節重大，經13位審查委員全數審查通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院指出，駐聖保羅台北經濟文化辦事處辦理「駐聖保羅辦事處職務宿舍整修設計及監造（A案）」、「駐聖保羅辦事處職務宿舍整修工程（B案）」、「駐聖保羅辦事處館舍修繕（C案）」等3件採購案，雖均有辦理招標，但得標廠商在招標前，均由馮光中那裡私下得知履約條件及內容，甚至已經開始施作，違反政府採購法第34條及該法所揭示的公正、公開採購精神。各採購案均經馮光中核定，足證馮光中違反政府採購法規定且疏於監督管理，核有重大違誤。

監察院並指出，C案施工期間館舍失竊，馮光中未立即通報外交部，且無端將辦事處失竊之協商，作為該案付款前提，於法不符。另馮光中與得標廠商間利益糾葛，除早已內定陳姓負責人為C案之得標廠商外，更疑似透過C案添購未經外交部核准、非屬B案之設備，核有嚴重違誤。

監察院進一步指出，馮光中未維護駐聖保羅辦事處王組長隱私，逕向巴西警方稱王組長抵巴之前即有身心問題。又王組長輕生後，始發現該處保管現金不明原因短少，而開啟保險箱前中後之完整影像紀錄竟未妥善保存，導致短少原因不明，馮光中身為主管，未妥善保存相關事證，顯未善盡督管責任；另馮光中未事先專案報請核准，即由當地會計師事務所派員協助聖處會計事務，不但於法不符，更有洩密之虞。

監察院經調查認為，無論是監督駐處業務或依法辦理採購，馮光中均有嚴重違誤，情節重大，違反公務員服務法第1條、第5條至第8條事證明確，並有公務員懲戒法第2條第1款執行職務之違法失職行為，有懲戒之必要，因此依憲法第97條第2項、監察法第6條規定提案彈劾，移送懲戒法院審理。

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