新聞評論／賴清德詔令貪腐辦案方向 司法、監察領旨

身兼民進黨主席的賴清德總統，終於在民進黨中常會上呼籲，已退出民進黨、涉及光電弊案的台鹽前董事長陳啓昱，應盡速到案說明。（本報資料照片）

賴清德 總統近日以民進黨 主席身分在中常會上表示，涉案失蹤的台鹽前董事長陳啓昱，雖然已經退出民進黨，但他特別呼籲陳啓昱盡速到案說明，期盼也支持司法相關單位全力逮捕到案。藍委譏諷「賴神的次元切割刀練得真好」；其實賴清德不只切割陳啟昱，連綠能 貪腐都精巧分層切割。

陳啟昱打著綠能幌子掏空台鹽，堪稱綠朝貪腐經典教案。案情本身看起來倒沒有太多奇特之處，不過就是綠朝權貴吃銅吃鐵吃國家的一貫手法，但從蔡政府到賴政府一路掩護、縱放陳啟昱，卻讓人大開眼界。而相關共犯結構和司法縱放的詳情，還在政治掩護下雲深不知處。

陳啟昱涉弊遭檢舉，前閣揆蘇貞昌只叫他抹抹嘴巴走人；台鹽四度函請檢調偵辦，都毫無下文；好不容易允許檢調抓人，地院卻體貼放人；羈押庭擺爛好幾天，能延多久就延多久；而藍委謝龍介都明白檢舉涉弊綠營大咖要落跑了，法務部長鄭銘謙也只說地檢署有掌握；等到陳啟昱已經不知去向，檢調還放話他仍在台灣；終於應該發布通緝了，卻搞笑地精挑一張30年前的青春舊照。

神奇戲碼還在監察院上演。陳啟昱是監察院長陳菊過去主政高雄時的副市長，陳啟昱在陳菊背書下獲酬庸掌台鹽。監委對陳啟昱弊案及背後的共犯結構長期裝死裝睡；陳啟昱落跑，陳菊也不吭一聲；但通緝令發布後，監委卻開始積極介入調查，引起檢察官基層組織「劍青檢」質疑，痛斥監察院公然出手，明目張膽對偵辦個案進行干預、干擾。

「劍青檢」不禁問道：「陳啟昱有何通天本事？為何能獨獲監察院之厚愛？政府真的支持偵辦綠能貪腐嗎？」基層檢察官的疑惑，正是社會大眾的疑惑。

而賴清德也終於在民進黨中常會上對綠能貪腐與司法縱放問題表態了。但賴清德沒有面對問題，只有巧妙閃躲和精準切割。

媒體報導焦點主要在賴清德呼籲陳啟昱盡速到案，但許多人認為，賴清德的重點其實是在切割表明陳啟昱已經退出民進黨；不像民進黨廉政會上月底還煞有介事說要立案調查陳啟昱，既瞎掰又搞笑，讓人以為陳啟昱還是「本黨同志」。媒體報導當然也提到賴清德期盼並支持全力逮捕陳啟昱到案，但許多人更相信，賴清德真的就只是期盼、最多支持，而不是下令限期拿捕到案。

更重要的是，綠能貪腐是民進黨「非核家園」神主牌下衍生的腐臭產物，毀山毀林、滅田滅海，還綠黑共治、掏空國家；但賴清德表明打擊綠能貪腐的決心，卻主要集中在媒體報導綠能外商遭受地方勢力及黑道勒索的問題。一個從中央到地方的完整綠能貪腐鏈，以及黨政商黑共犯結構，就此被壓縮為「地方政治勢力與黑道勾結」。

於是，對於社會高度關切、民眾深惡痛絕的綠能貪腐問題，賴清德宣示政府非常重視，積極打擊犯罪，已經查獲「縣市政府局處長及官員、鄉鎮市長、地方議會議長、議員、鄉民代表、村里長等多人」。然後呢？誰說有然後！難怪賴政府擺足架勢，陳啟昱依然消失。

「清德宗」詔令綠能貪腐辦案層級與方向，司法和監察領旨！