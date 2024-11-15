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公視Taiwan Plus淪為綠營打手？在野黨喊砍預算

記者唐筱恬、林縉明、林銘翰、屈彥辰／台北15日電
公視Taiwan Plus開台幾年以來已惹出不少爭議；圖為公共電視Taiwan Plus頻道2022年開播記者會，時任公廣集團董事長胡元輝（左起）、行政院長蘇貞昌、蔡英文總統、文化部長李永得、TaiwanPlus代理執行長余佳璋出席。（本報系資料照片）
公視Taiwan Plus開台幾年以來已惹出不少爭議；圖為公共電視Taiwan Plus頻道2022年開播記者會，時任公廣集團董事長胡元輝（左起）、行政院長蘇貞昌、蔡英文總統、文化部長李永得、TaiwanPlus代理執行長余佳璋出席。（本報系資料照片）

公視Taiwan Plus爭議連環爆，立法院教文委員會下周將排審文化部所屬基金預算，在野黨揚言必砍公共電視Taiwan Plus經費；執政黨強調黨政軍退出媒體是共識，但不應扣政治帽子。

公視Taiwan Plus開台幾年以來已惹出不少爭議。（本報系資料照片）
公視Taiwan Plus開台幾年以來已惹出不少爭議。（本報系資料照片）

為向國際宣揚台灣，前總統蔡英文任內由文化部委託公視基金會建置英語網路影音平台Taiwan Plus。公視日前先是被揭露台語台專題節目滿是「拆樑」宣傳，近日被國民黨立委王鴻薇踢爆Taiwan plus報導美國大選的影片，記者指美國總統當選人川普是「重刑犯」；民眾黨也抨擊Taiwan Plus網站「台灣打擊貪腐」主題，內容都是民眾黨主席柯文哲案相關新聞。

國民黨立委羅智強昨轟公廣集團變「民進黨版中央電視台」、Taiwan Plus變「民進黨版環球電視網」。Taiwan Plus計畫總經費58億元（台幣，下同，約1.8億美元），一年燒掉10億；APP下載目標數2021年為100萬，至今僅15萬，網站訪問量近六成來自台灣本地。審計部報告也指Taiwan Plus目標達成率僅一成，未符合行銷台灣的計畫。

羅智強批評，公視花大筆國家預算，應秉持專業、中立，卻自甘墮落，淪為綠營打手。文化部與公廣預算，「在野必定嚴審，該砍必砍！」

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，只有中國這樣集權國家才會有黨政軍直營媒體，台灣是民主國家，黨政軍退出媒體是社會共識，希望國民黨委員審查預算時，能夠理性對話，「不要扣政治帽子」。

台灣藝術大學廣播電視學系專任教授賴祥蔚表示，Taiwan Plus代表官方立場，後續衝擊可能就要概括承受。文化大學廣告系專任教授鈕則勳說，Taiwan Plus應該是對外宣傳平台，幫台灣塑造形象，若淪為執政黨操作機制「可以討論存廢」。

民進黨多年來舉著民主旗幟高喊黨政軍退出媒體，實際卻是一個個「綠友友」進入公共媒體，左右輿論走向。

逐漸被「綠化」的公共媒體不應成為黨政疏通管道，更不應揮霍公帑卻濫用公器。否則當公共媒體失去公信力的那一刻，亦是政府失去公信力的時候。

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