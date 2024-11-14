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黑白集／綠營織共犯結構 真想抓陳啟昱？

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台鹽綠能弊案陳啟昱落跑失聯，遭檢方發布通緝。（本報資料照片）
台鹽綠能弊案陳啟昱落跑失聯，遭檢方發布通緝。（本報資料照片）

台灣近年的奇怪現象之一是，明明萬眾都期待的事，政府卻偏偏不理睬。例如，八成民眾反廢死，但大法官卻把死刑限縮到「判不成」的地步；再如詐欺橫行，但法官總有無限的悲憫讓嫌犯假釋輕縱，讓他們回來繼續行騙。

最近一樁案例更是經典絕倫。掏空台鹽的陳啟昱遭檢方聲押，法官卻讓他無保請回，然後逃之夭夭。南檢說要發布通緝，卻一拖七日；最後發布了查緝專刊，卻用了陳啟昱30年前的清新舊照，與今日判若兩人。至此，這個政府到底誰想抓到他，也一目了然了。

南檢和南院誰更假惺惺，已難分難解。更往上數，蘇貞昌、王美花、蔡清祥、王俊力都知道陳啟昱的惡行，至少台鹽曾四度函請檢調偵辦，卻石沉大海。高官們都沒有責任嗎？也許正因太多「前人」和了稀泥，如今再辦，便更綁手綁腳。也因此，讓陳啟昱一走了之，才是綠營最「方便」的解套之道。

「共犯結構」一詞，是民進黨發明的字眼，就陳啟昱案看，這個「共犯結構」就像蜘蛛網一樣，織起了從中央到地方不同部會局處的懈怠、瀆職，大家一起「玩假的」。

川普將成立新的「政府效率部」，任命企業家馬斯克和拉馬史瓦米共同領導，聲言要徹底改造官僚體系。此際，賴政府也很需要一個政府效率部，就怕他視野中無人能勝任此職。

馬斯克 川普 民進黨

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