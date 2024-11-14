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表達無聲抗議？柯文哲棄抗告後剃光頭 新造型應訊

台灣新聞組／台北14日電
台北地檢署13日提訊民眾黨主席柯文哲，柯剃了大光頭，戴著手銬，穿藍白拖走進北檢。(記者黃義書／攝影)
台北地檢署13日提訊民眾黨主席柯文哲，柯剃了大光頭，戴著手銬，穿藍白拖走進北檢。(記者黃義書／攝影)

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率案遭延押，柯放棄抗告後主動要求理髮，由作業受刑人獄友幫忙推剪剃光頭，檢調昨提訊柯文哲時，意外曝光新造型，引發外界猜測是否代表無聲抗議。

檢調昨提訊柯文哲，釐清總統大選募款政治獻金時，其中流向木可公關公司的4000萬元(台幣，以下同，約123萬美元)是否作假帳轉移政治獻金。

柯文哲昨天上手銬走下警備車時，光頭造型首度曝光。經查柯在延押抗告救濟最後一天決定不抗告，且同日主動要求理髮。

誰在柯文哲頭上「動刀」？矯正署的受刑人從事炊事、打掃、協助場舍庶務、其他由監獄指定事務等，視同作業；台北監獄在台北看守所設置台北分監，專門關短期刑的人犯，換言之，獄友在白天放風時間進入柯羈押的「禁見三人房」，持電動理髮器協助柯剃頭。

羈押中被告想剃頭不必花錢，但顧不得美觀，收容人剃頭後對舍房的清潔、衛生管理均有益，管理員不會過問原由。

台北看守所指出，依羈押法第47條，為維護被告健康及衛生，得依其意願理剃髮鬚，所方尊重被告個人意願，理髮原因涉個人隱私不便說明。柯的律師鄭深元對於柯理髮僅淺笑，並無回應。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，柯文哲目前處於羈押禁見的狀態，無法跟外界進行溝通跟意見交換，自己不會多做揣測，只是感到非常遺憾、難過，也希望大家能夠將心比心，「如果是你自己或家人，大家的心情感受會是如何。」

此外，監委蘇麗瓊、王幼玲昨天表示，柯文哲任內的台北市政府辦理「2022台北城市博覽會」共計支出9675萬餘元，實體展參訪人數僅10萬5000多人次，線上展則為95萬多人次，其中32萬人次僅點擊官網首頁，投入之資源與產生之效益顯不相當，又北市府研考會辦理評選作業失當，監院已通過調查報告，糾正北市府，並請該府確實覈實檢討機關人員責任。

柯文哲 監獄 總統大選

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