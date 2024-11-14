卓榮泰「以退為進」？ 綠營放行財劃法 終於出委員會

立法院財政委員會6日在朝野立委爆發衝突下，完成財劃法初審。民進黨立委吳秉叡（中）11日提案，認為程序違法，議事錄未依規定記載，應不予確定；與國民黨立委王鴻薇（左）、陳玉珍（右）在發言台吵成一團。(中央社)

立法院財政委員會6日在爭議聲中將財劃法修正草案送出委員會，民進黨 立委本周一全力阻擋議事錄，不過昨天在在野立委人數優勢下，透過表決確認6日議事錄。25年未修正的財劃法，修正草案終於送出委員會。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，財劃法審議過程有明顯程序瑕疵，會在今天朝野協商向立法院長韓國瑜表達民進黨團立場。

行政院長卓榮泰重申，中央對現行版本的執行最有把握，希望在現有基礎下，朝更公平、提高財政力、提升經濟力的方向，來做雙方能夠接受的條件。

賴清德 總統也在民進黨中常會表示，現行財劃法版本更符合財政穩定原則，國民黨 團的提案，恐導致中央財政失衡。他說，根據財政部的試算，若以總預算3兆元(台幣，下同，約924.1億美元)為基準，國民黨團方案所主張的15%分配應約為4500億元(約138.6億美元)，但最終方案要求分配達6600億元(約203.3億美元)，顯示出落差；中央政府目前的實際資源配置已遠高於國民黨團主張的25%，每年撥出的2500億元(約77億美元)一般性補助款也分配給地方。

昨天財委會開會時，原先預期將有新一波確認議事錄大戰，但現場氛圍平和。有民進黨立委認為6日會議審查程序無效，議事錄應不予確定；國民黨立委表示異議。民進黨籍召委賴惠員提議表決，最後國民黨立委以人數優勢否決民進黨立委提案。

國民黨立委李彥秀分析，綠營放行議事錄，事出必有因，若非賴總統與卓榮泰唱雙簧、扮黑白臉，很有可能是卓揆「以退為進」，向府方爭取更大的施政與協調空間，達成某種程度的妥協。