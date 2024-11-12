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鏡週刊爆：璩美鳳控柯文哲會議中性騷 撫摸手臂讚皮膚好

台灣新聞組／台北12日電
媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)
媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押，如今又遭性騷指控。據鏡週刊報導，柯在總統大選期間曾對前主播、政治人物璩美鳳性騷擾；璩接受該刊訪問時證實，柯在一次內部會議中用手指撫摸她的前臂，事後還傳訊騷擾指「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」。隔天柯又再傳訊，稱要聘璩當國安會副祕書長「就是錦衣衛的頭目」。

報導說，在2022年10月5日柯文哲與璩美鳳的一次會議中，柯突然在會議進行到一半時，毫無預警地伸出左手，抓住他左前方的璩美鳳手腕，往自己的方向拉，繼而用右手一根手指，輕撫璩赤裸的前臂內側，一路從肘窩滑到手腕，同時旁若無人地發表評論說：「哇，妳的皮膚好好喔！」讓璩當場愣住。

璩美鳳接受鏡週刊訪問時表示，柯文哲突然摸她手臂，讓她當場被嚇到，心想「柯文哲是怎麼一回事？」但柯神色自若，似乎並未感覺自己犯了錯。璩美鳳說，當時她信任柯、支持柯，希望促成藍白合，但柯在公開場合對她肢體侵犯，等於吃定了對方支持自己，硬要對方把一切吞下；而最後藍白合破局，更是二次傷害，讓她覺得柯只是要騙藍營的鈔票和選票，賺取政黨補助金。

現年58歲的璩美鳳歷經大起大落，20幾歲就當上台北市議員，在任期間揭發宋七力詐財案，召開記者會爆料謝長廷收了宋七力1600萬元台幣政治獻金，被謝長廷以毀謗罪告上法院，最終判決璩美鳳應賠200萬。

璩美鳳感情生活豐富曾與多名政商名流有過一段情，眾所周知的是前新竹市長蔡仁堅，2001年璩美鳳遭密友郭玉玲陷害，於其住處、車內裝設針孔攝影機，錄下她與已婚電腦工程師曾仲銘的性愛畫面，並燒成光碟供《獨家報導周刊》出售，掀起軒然大波，甚至傳播到海外，是著名的「璩美鳳光碟事件」。

鏡週刊也報導，據民眾黨內爆料，柯身邊有名「心靈秘書」黃心緗，有別於「橘子」許芷瑜的帳房角色，黃被認為是柯的解語花，大選期間還曾跟柯到北海岸看海散心。事後橘子還喜孜孜地向柯營人士分享這段故事，不但稱「阿北每次看到心緗心情都很好」，還自豪「當初就是我介紹心緗給阿北認識的」。

柯文哲 性騷擾 總統大選

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