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新聞評論／連綠委都不挺 吳思瑤蹭韓國瑜也沒用

重磅快評
立法院財委會11日續審財劃法修法，朝野立委爆發推擠。(記者曾原信／攝影)
立法院財委會11日續審財劃法修法，朝野立委爆發推擠。(記者曾原信／攝影)

朝野11日在立法院財政委員會上演財劃法修正草案「確認議事錄」大戰，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤羅列4大瑕疵，指議事錄登載不實，應由立法院長韓國瑜共商爭議的後續處置，還呼籲在野別小看韓的智慧。在野有無小看韓國瑜的智慧，其實不勞吳思瑤費心，但吳思瑤既要捧韓，議事受挫又要批韓，不怕思覺失調？

在國民黨籍財委會召委陳玉珍主導下，上周三把「財政收支劃分法部分條文修正草案」送出財委會，交付朝野黨團協商；本周財委會改由民進黨召委賴惠員輪值主席，民進黨企圖扳回一城，不讓國民黨確認議事錄，朝野又爆發激烈衝突，最後綠委離開財政委員會，藍委擔憂遭突襲，仍留守會議室。

民進黨團主張上周審查有4大瑕疵，吳思瑤更說有重大瑕疵的會議應當無效，議事錄當然不予確認，依據立法院職權行使法第68條，各委員會或立院發生重大爭議事件，交由院長主持的朝野協商共同處理爭議事項。她還呼籲，國民黨不要小看韓國瑜的智慧，民進黨團希望議事錄能交由朝野協商處理。

其實，吳思瑤打從心裡並不那麼尊韓，以最近付委的中央政府總預算案為例，因數度被藍白封殺闖關失敗，吳思瑤點名韓國瑜沒在管議事規則，一再放水護航，成了藍白惡搞的推手幫凶，感嘆議事不公，表決不公，萬惡的立法院於此誕生，回不去了，「笨蛋！問題在韓國瑜！」；對照總統府副秘書長張惇涵受訪大談「莫忘世上苦人多」，甩鍋韓國瑜，兩人打的算盤並無二致。 

再遠一點，今年8月間韓國瑜處理考試委員、NCC人事同意權案朝野協商案，最後裁示也提到總統國情報告，請各黨團溝通處理；吳思瑤馬上反批韓國瑜拋出風馬牛不相及的議題，糾結於要劍指總統，要遂行部分政黨的政治意圖。吳思瑤可擺明了，她的心裡一點也沒有尊韓成分。

「笨蛋！問題在韓國瑜！」這句話，罵得不輕，但才過幾天，吳思瑤卻180度轉變，先是在總預算協商會議中突然走向主席台，向韓國瑜握手並三度鞠躬，引人側目，兩人簡短交談，吳似乎表達對預算案的期盼，而韓則以「不敢不敢」、「我懂我懂」回應。吳思瑤的前倨後恭令人歎為觀止，但韓國瑜的「不敢」「我懂」，又豈只是了然於胸的練達？

只是，吳思瑤如今又重施故技，又把韓國瑜搬出來，要韓出來處理財劃法議事錄的爭議，認為這是依據立法院職權行使法第68條的規定。這話固然沒錯，但之前野爭論不休的總統國情報告爭議，又何嘗不是重大爭議事件，韓國瑜又怎麼不能要求各黨團溝處理？如果總預算卡關，問題出在韓國瑜，如今順利付委，怎未見吳思瑤出來說「功在韓國瑜」？

11日朝野再因財劃法修正草案確認議事錄交戰，吳思瑤又來蹭韓，如果真要韓國瑜回應的話，恐怕也僅止於「不敢」「我懂」；不過，爭議關鍵在於民進黨自始就不想修財劃法，心態本屬可議，就連有志於2026選戰的綠委都不想力挺。議事錄確認只是小小戰役，民進黨擋得了一時，也擋不了大勢所趨，吳思瑤再怎麼蹭韓，恐怕也只是演戲一場罷了。 (轉載自聯合新聞網「重磅快評」)                         

  

韓國瑜 民進黨 預算

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