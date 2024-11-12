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新聞評論／台鹽遭掏空 4次函請偵辦 司法檢調集體暗槓

聯合報社論
台鹽前董事長陳啟昱掏空公司11億元台幣，卻落跑行蹤成謎。(本報資料照片)
台鹽前董事長陳啟昱掏空公司11億元台幣，卻落跑行蹤成謎。(本報資料照片)

台鹽前董座陳啟昱掏空公司11億元台幣卻落跑，除台南地院涉及縱放，近日又傳出多起光怪陸離的故事，均指向行政與司法體系的集體包庇。讓人驚奇的是，從行政院到經濟部均知悉陳啟昱的不法，前閣揆蘇貞昌3年前要求陳啟昱自行請辭，台鹽更四度主動函送檢調偵辦，誰料最後均石沉大海。

綜觀陳啟昱掏空案的發展，民進黨上下在乎的，似只是如何撇開自己的責任，而不在乎監督體制為何破漏、真相為何消失，和正義為何腐蝕。民進黨為反駁黃國昌一年多前率先揭發此案，最近說出，3年前蘇貞昌即接獲相關檢舉，因而要求陳啟昱主動請辭。經濟部和台鹽為了自清，更說出去年迄今曾四度將此案函送檢調。在這種情況下，陳啟昱還能從容逃逸，更證明行政及司法體系的怠墮、無為及包庇。

試想，如果蘇貞昌真的在乎台鹽被陳啟昱掏空，即應下令他立即停職等候調查；而不是為他保留顏面，讓他自行請辭。更糟的是，蘇貞昌指派的新董座吳容輝就職後，還屢遭陳啟昱人馬總經理蘇坤煌作梗架空，上任數月仍看不到台鹽綠能的財報，如此無能。對此，蘇揆也未作任何後續處理；這若非包庇，也算坐視了吧！

當時的經長王美花，對於旗下國營事業被掏空、綠能成為不肖政客謀財營私工具，也只是睜一隻眼、閉一隻眼，不覺得自己有責任糾正。若非黃國昌一年半前揭發這件弊案，王美花會要求台鹽主動發文促請檢調偵辦嗎？

再看看檢調人員的態度。一家國營事業主動發函請檢調偵辦內部某一不法案件，必定是因為惡行重大且刻不容緩；否則，哪裡需要4度發函？然而，即使經台鹽三催四請，檢調偵辦卻未見進展，這是被什麼神秘之手擋住？更令人痛心的是，當台南地檢署終於聲請羈押陳啟昱，台南地院的恐龍法官卻直接讓他無保請回。俟南檢抗告成功，南院又巧妙等了3天才重開羈押庭；此時，陳啟昱已潛逃無蹤。

事實上，藍委謝龍介稍早即接獲陳啟昱可能「坐桶子」偷渡的訊息，當即向法務部提出檢舉。但相關單位卻毫不設防，任由陳啟昱變魔術般人間蒸發。對此，法務部長鄭銘謙還臉不紅氣不喘地說，南檢掌握的訊息，陳啟昱「人還在國內」。這種話，一般民眾會相信嗎？如果南檢知道陳啟昱人還在國內，為何不快馬加鞭將他緝捕歸案，難道要放任他在外面串證滅證？或者，這只是一種緩兵之計，意圖轉移社會壓力？

一個政府，如果不是因為腐敗而失去因應能力，面對這樁荒唐絕倫的弊案，為何所有應該把關的單位統統螺絲鬆脫，讓一匹惡狼輕易過七關脫逃？陳啟昱的惡行，並不只是單純掏空台鹽，他是積欠大筆債務，而邀債主入夥及承包旗下綠能公司，利用不平等合約把錢源源灌給對方。民進黨政府包庇了陳啟昱，就是同時包庇了一夥奸商，把國家資源當成肥肉白白送進他們口中。這是要多無能、多沒擔當、多沒志氣的政府，才做得出來的事！

陳啟昱的縱放案，涉及了經濟部的監督不周，法務部旗下檢調對台鹽函送弊案的魯鈍無為，乃至南院與南檢的素不對盤所形成的司法破網效應。最近又傳出有監委申請調查此案，而引發基層檢察官團體「劍青檢改」的不滿，砲轟監察院長陳菊勿干涉個案。畢竟，正因陳啟昱是當年陳菊在高雄市長任內的副手，才讓此案的氣味變得如此臭不可聞。問題是，這起將行政、司法、監察三院同時捲入的弊案，會有水落石出的一天嗎？(轉載自聯合報社論)

綠能 民進黨 偷渡

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