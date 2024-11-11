公視Taiwan+稱川普重刑犯、4年燒58億台幣流量低 藍委：不如廢掉

「TaiwanPlus」頻道4年燒1.9億美元，國民黨立委葉元之說「不如廢掉」。（圖／葉元之辦公室提供）

台灣公視「TaiwanPlus」（Taiwan+）英語頻道委外記者稱美國總統當選人川普是個「重刑犯」，引發議論。國民黨 立委葉元之10日指出，「TaiwanPlus」是個「既傷身體、又達不到效果」的平台，四年燒掉58億元台幣（約1.8億美元），不僅流量不好，內容也出問題，影響台美關係，應考慮將此平台廢掉。

葉元之指出，他10日上「TaiwanPlus」網頁瀏覽，竟然發現新聞分類出包，在台灣新聞區塊，第一則新聞居然是「巴基斯坦火車站爆炸」，「請問跟台灣新聞有何關係？」

葉元之表示，收看TaiwanPlus的人也少的可憐，原本政府設定App下載目標要達100萬，然而到目前才約15萬下載數。他也指出，TaiwanPlus臉書有19萬按讚、22萬人追蹤，但個別貼文的按讚數卻寥寥無幾，甚至大多都個位數，「這要嘛就是內容不吸引人，否則就是臉書粉絲是買殭屍帳號」，沒有任何宣傳效果。

不僅藍營立委批評，連民進黨立委賴瑞隆都認為「TaiwanPlus」此舉非常不恰當，任何一個不妥善的發言，都可能代表公視的態度跟立場，導致不必要誤會，甚至影響台美關係，須更加謹慎，籲文化部與公廣集團約束、要求。

國民黨立委柯志恩也表示，公共電視與華視日前召開聯席董事長，決定將共同投資 一家新創AI與活動執行公司3000萬元台幣，她質疑，華視加入公廣集團18年共虧損40億元台幣，公視近期也爭議不斷，本業都顧不好，卻要去投資新創公司，是否有人授意？投資虧損、倒閉又要納稅人的錢來賠？

國民黨立委許宇甄批評行政院隨意編列預算 ，像是不當黨產處理委員會去年編列約42萬元台幣「出國考察歐洲國家處理不當黨產」，計畫中僅粗略標示「歐洲國家」，對具體考察國家、機構或學習內容一概不提，如同「公費旅遊」的藉口；立院去年已提出嚴正批評，明年度卻又續編相同預算。

黨產會10日不回應，僅表示內政委員會今已排審黨產會預算，主委林峯正會做詳細說明。行政院發言人李慧芝則表示，有關行政院出國計畫，不論是預算及執行，皆有經立院審查，且出國報告的內容亦都有上網公開，從未有迴避監督的情事，相關評論，恐有失公允。