新聞評論／財劃法現行版本最好？卓院長打臉賴總統

立法院財政委員會日前審查財政收支劃分法部分條文修正草案等案，國民黨立委一早集結，在主席台前振臂呼口號展現修法決心。（中央社）

立法院財政委員會審查「財政收支劃分法」修正草案，在朝野衝突中將法案送出委員會。民進黨 指控審查過程過於草率，若干條文也未獲共識；國民黨 則指責民進黨過去推動修法，現在阻礙修法，只想集權又集錢。而高雄市長陳其邁希望等行政院提出版本，統合中央與地方意見，再一起討論；但行政院卻表示「現在的版本就是最好的版本」，堅持不提對案。財劃法修法，已成朝野下波攻防焦點。

財劃法修法背景，起自精省後政府財政大權大幅向中央傾斜，從精省前的「中央6成、地方4成」，變成如今的「中央7成5、地方2成5」。地方政府則已從精省時的「2直轄市23縣市」，變成如今的「6直轄市16縣市」。在中央掌握主要稅收情況下，地方政府不斷告窮，只能仰賴中央「垂青」，每年在統籌分配稅款和專案補助上與中央拉鋸。因政黨考量形成的分配不公，亦時有所聞。

因此自民國88年（1999年）財劃法因精省大修後，修法提案便絡繹不絕。總計從89年到去年為止，立法院各黨團各立委對財劃法修法提案多達80件，其中國民黨36件，民進黨也有30件；親民黨、台聯、無盟、新黨、時力、民眾黨等，也都各自提案，沒有任何政黨缺席。扁政府時期也曾在91年、96年和97年三度提案；馬政府亦曾在民國99年、101年兩度提案修法。

在這諸多提案中，時任立委的總統賴清德 參與提案、連署共有4次，副總統蕭美琴則多達11次，行政院副院長鄭麗君也有8次。民國90年，賴清德甚至曾連署時任立委的國民黨主席朱立倫所提修法草案。即使在蔡政府、賴政府時期，民進黨立委也有12次提案；賴清德從台南市長到行政院長都曾喊話修財劃法，更說「現行財劃法不公不義」。如果現行財劃法是「最好的版本」，何以朝野包括民進黨立委，會有這麼多的修法提案？

25年來，財劃法修法之議「唯二」缺席的，就是蔡政府和賴政府。背後原因當然不是「現在的版本是最好的版本」，而是「換了位子就換了腦袋」，現行版本是能將中央權力極大化、挾龐大資源控制地方政府的版本。

因此，財劃法應該修法，可說是除了蔡、賴政府以外的「朝野共識」。此次修法草案送出委員會是否有程序瑕疵，固然見仁見智，但若說「完全沒有討論」，則是自欺欺人。先不論此次朝野早就在立院有過激烈攻防，難道過去廿多年跨黨派、跨中央與地方的論辯、提案，都不算討論？至於財委會送出的修法版本，當然不見得是「最好的版本」，但法案還要協商，可再討論補正。而行政院和民進黨立院黨團都未提修法對案，只是為反對而反對，自無資格評論什麼最好或最壞的版本。

財劃法影響的是中央與地方財務與權責劃分、直轄市與一般縣市的資源分配，甚至是個別不同的縣市區域考量，很難以一般的政治性法案概括，各種爭論亦非藍綠白之別。各自提出修法版本或建議，然後對於歧異點折衝協調，謀求多贏，才是解決之道。

追根究柢，賴政府堅拒修法，仍是對於多數民意毫無尊重，仍想大權獨攬，把立法院當橡皮圖章。不提對案消極抵制、杯葛拖延修法，或者用「影響國防決心」、「削弱中央可支配預算、排擠其他預算」抹黑提案者，都是為「保權、保錢」。用「現在版本就是最好版本」來搪塞，卓院長打臉的，是過去的賴立委、賴市長、賴院長，和現在的賴總統。