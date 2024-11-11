財劃法首都條款成箭靶 蔣萬安稱不堅持

台北市長蔣萬安表態不會堅持首都條款，但堅持「營業稅留地方」。（本報資料照片）

立院財委會上周三將財政收支劃分法修正草案送出委員會，不過藍營版本首都條款成箭靶，綠營酸是「金孫條款」，國民黨 立委柯志恩也表態反對。據了解，台北市長蔣萬安近日派官員與藍營溝通時，表態不會堅持首都條款，但堅持「營業稅留地方」。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，財劃法目前已經送出委員會，朝野協商時也可納入民進黨 立委的意見。她強調是，這次是修正財劃法千載難逢的好機會，重點是要讓中央釋出更多財源給地方，雙北立委當然會堅持財源要增加，但也不會「挖南部、補北部」，會討論更公平的分配方法，呼籲中南部縣市也應該支持。

目前立法院「財劃法」修正草案共有22個版本，國民黨團版有兩大重點：一為垂直分配，主張調整為精省前的60%比40%，也就是要求中央釋出約5777億元給地方；二為水平分配，公式為67%按照人口分配比例、15%按申報所得額指標分配、11%平均分配給各縣市、4%分配給鄉鎮市，此外3%分配給台北市，被稱為「首都條款」，遭民進黨團批評是偏袒台北市的「金孫條款」。

對於「首都條款」，除了高雄市長陳其邁大罵不公平，「台北硬生生多3%，沒有任何道理」；身為國民黨智庫執行長的柯志恩也表態反對，還特地在高雄市開記者會強調，「3%首都稅在最後版本希望不要出現，也應該不會出現」。

蔣萬安昨出席行程時，不多談財劃法話題。北市財政局表示，增加「營利事業營業額」的分配權重，才可以呈現財政努力的指標。北市府強調，尊重立法院審議情形，但也希望合理、公平地討論每個縣市都適用的指標。

民進黨秘書林右昌昨表示，修法並非單純把錢從中央挖到地方就了結，不討論各縣市分配是不負責任；中央統籌經費運用，也會比丟到地方、但縣市政府不知要用在什麼地方，更有效率。