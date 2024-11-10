布局2026？賴清德、卓榮泰接力訪宜蘭

賴清德總統（前排左二）日前赴宜蘭視察，行政院長卓榮泰9日也到宜蘭視察建設工程，兩周內府院接連造訪，外界認為布局2026的動作明顯。(本報資料照片)

賴清德 總統上周六赴宜蘭視察災後損害，行政院長卓榮泰昨也到宜蘭視察建設工程，兩周內府院接連造訪，外界認為布局2026動作明顯；綠營評估國民黨 宜蘭縣長林姿妙之後無強棒，將其視為重點光復選區。藍營人士認為，綠營大咖連續視察政績，在執政資源大力挹注下，2026「確實會是一場硬仗」。

2024大選落幕時，民進黨 負責操盤宜蘭選務的現任政務委員陳金德就宣言，下一個目標是2026奪回宜蘭。

觀諸今年綠營動向，賴清德總統到訪宜蘭三次、副總統蕭美琴一次、卓榮泰一次、行政院副院長鄭麗君一次，被視為2026熱門人選的陳金德也公開視察數次。

藍營人士認為，綠營大咖連續視察政績，當然是要提前力拱2026的出戰人選，在執政資源大力挹注下，「確實會是一場硬仗」；但地方選舉不同全國選舉，地方資源仍是重中之重，藍營無須怯戰。

國民黨宜蘭縣議員認為，林姿妙的大女兒林羿伶目前仍是地方「共主」，一旦年底宣判無罪，可能就會開始布局。宜蘭議長張勝德也勤跑地方大小活動，儘管從未提及參選話題，但都被認為是在低調備戰。

另外，兼國民黨副主席的嘉義市長黃敏惠打破地方自治史紀錄當四屆市長，2026年卸任，黃敏惠昨天在鈺通飯店參加130周年黨慶，主動提及「大家一起來思考，誰是適合的人選？」黨秘書長黃健庭說，下屆嘉市長人選，黨中央會先協調，協調不成再辦初選。