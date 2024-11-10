新聞評論／總預算教訓：別把恫嚇當溝通、說謊當說明

中央政府總預算 案六度卡關，在行政院允諾原住民禁伐補償明年追加預算、健保點值明年六月達標，以及公糧收購價格年底提出配套禁伐補償辦法後，延宕一個半月的政治僵局終於落幕，不但讓總預算案順利交付委員會審查，也為NCC、大法官、考試院等人事同意權的協商鋪好道路。

行政院未依法編足原住民禁伐補償預算，也無視立法院主決議提高健保點值和公糧收購價格，導致總預算案被退回，民進黨 幾度闖關未成。其間行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜喝過「溫暖的咖啡」，行政院與立院朝野黨團也吃過「和解飯」，卻都不敵綠營與藍白之間的敵意與攻訐；最後還是行政院讓步，提出補救辦法，才解開政治僵局。

如果細看總預算案卡關的原因、過程和轉折，可以發現，其實這49天的延宕，原本是不必要的。如果行政院依法編足禁伐補償預算，並尊重立法院對健保點值和公糧收購的決議，根本就不會無端發生總預算被退的風波；而即使總預算案被退，只要行政院願意重編補足，也可以很快就止息風波；甚至即使行政院不願重編預算，只要拿出溝通誠意和可行替代辦法，藍白立委也從來不是鐵板一塊，總預算案何致要到第七次叩關才能付委審查？

可嘆的是，民進黨寧可製造憲政衝突，也不願降低朝野緊張；卓內閣寧可讓行政立法對立，也不願真正解決問題；賴政府更寧可讓國政空轉虛耗，也不願讓總預算案盡快付委審查。如今雖然打開政治僵局，但這場無謂的政治風波所凸顯的幾個問題，仍然值得檢討。

民進黨已經執政多年，仍不願依法行政。原民禁伐補償條例是立法院三讀通過，總統公布施行的法律，尤其今年6月立院修法提高補償金額，還是根據民進黨原民立委的版本。卓內閣不覆議、不釋憲、不遵守，視法律如無物，不但歧視原住民、看不起執政黨立委，更是藐視國會、踐踏民主法治。

民進黨享受八年完全執政的美好時光與權力滋味，賴政府迄今不願承認雙少數的事實，卓內閣也不願面對立法院不再是立法局的現實，既不把立院通過的法律和決議當一回事，更不願接受在野黨監督。賴政府自恃有大法官當打手，恣意扭曲憲法與法律，遇事揚言釋憲解危，而不是誠意溝通和認真解決問題。這是總預算案屢闖屢敗的原因，也是賴政府上任以來政治動盪的源頭。

前總統蔡英文自詡最會溝通的政府，終究是個笑話；但賴政府連溝通的笑話也不說了，直接以恫嚇代替溝通，以說謊代替說明。立院推動國會改革，賴清德 總統召喚青鳥包圍恐嚇；在野黨退回總預算案，民進黨威脅發動全台大罷免。民進黨還製造假訊息，賴清德說退總預算很罕見，實則他當立委也擋總預算；賴清德指示訴諸社會說清楚，結果是大肆散播公教加薪和社福津貼發不了，軍購、治水和醫藥都受影響等謊言。即使吃和解飯，也看不到有誠意的溝通。民進黨心態不改，未來政治僵局仍會重演。

不過，行政院終於讓步，藍白也不必高興，破紀錄的3兆多台幣總預算，審查需要真功夫。民進黨夾藏多少自肥浪費、撒幣固椿、豢養綠媒側翼、圖利綠友友的預算，該刪則刪；面對川普強勢回歸後的世局驟變，各項資源與預算的配置尤須審慎。雖然大法官沒收國會的監督職權與制衡功能，但立委代表人民監督政府、嚴審預算、嚴查人事、嚴謹立法，更不能懈怠。綠委可以自我閹割，藍白立委必須為人民看緊荷包。