呂政璋剛走 又傳高嘉瑜掌欣欣百貨 藍委：用人唯「清」

前立委高嘉瑜競選連任失利後動向備受矚目，傳出高層屬意由她擔任退輔會所屬欣欣百貨公司董事長。（本報資料照片）

傳民進黨 前立委高嘉瑜將接任欣欣百貨董座，國民黨立委許宇甄9日說，走了一個呂政璋，又要讓有爭議的高嘉瑜接掌欣欣百貨，賴清德 總統用人唯「清」爭議再添一筆，匯集起來都快可以寫成一本現代版的拍案驚奇。

退輔會持有欣欣大眾百貨公司49%持股，民股則為51%，過去董事長丶總經理人選大多安排退役將領出任，有固定的任期制度。退輔會表示，欣欣大眾市場股份有限公司董事長一職，現輔導會推薦之尤志煌擔任董事長，任期迄今尚未屆滿，輔導會尚未啟動接續推薦人選遴選作業。

高嘉瑜表示，目前完全沒有收到相關訊息，一切尊重退輔會遴選程序。欣欣百貨畢竟歷史悠久，若有一些年輕氣象也是好事，「我家原本就是開百貨行，我們家永欣百貨行也是很棒的百貨。」

高嘉瑜指出，一切尊重退輔會的遴選程序，明年2月董事長才會卸任，還有4個月，大家不用替她這麼緊張，她也會繼續加油。對於是否有意願出任欣欣百貨董座？高嘉瑜說，當然希望能夠有一個可以發揮，讓大家看到自己努力的地方，無論什麼位置，都會全力以赴。

許宇甄表示，近期先是經濟部長郭智輝指控雲豹能源炒股，台灣金聯前董事長施俊吉指控擋人財路被拔官，不賤賣國產成了被撤職的原罪，背後的違法問題不能就此作罷。依據「刑事訴訟 法」第241條規定，「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。」郭智輝既然說有雲豹公司炒股證明，請問有沒有依法告發？請問施俊吉，既然知道擋人財路被撤職，也應該向檢調提出證明依法告發。從這幾件事件來看，依附民進黨政府生活的蛀蟲、蟑螂真不少，檢調應該要有一波掃蟑、清蟲行動，才不會對不起人民的囑託。

許宇甄說，民進黨執政以後，爭議、弊案不斷，但在政府高層人士官官相護的掩護之下，都能全身而退，公務員若能依法告發，他們還能躲藏那麼久嗎？行政院前院長蘇貞昌知曉台鹽前董事長陳啟昱涉弊故將其撤換，有沒有要求檢調積極調查？如果有，怎麼會讓陳啟昱逍遙數年，現在還因台南地院、台南地檢的疏漏而逃亡在外？有此前車之鑑，難道法務部、金管會不用積極調查雲豹炒股案、萬有紙廠關說賤賣土地案？監察委員都在酣睡還是怕得罪高層？只敢查小吏，不敢打老虎，這種監察院，預算可以全刪了。