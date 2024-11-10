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新聞評論／欣欣百貨扯不清土開利益 高嘉瑜人事案遭質疑

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民進黨前立委高嘉瑜。（本報資料照片）
民進黨前立委高嘉瑜。（本報資料照片）

卓揆背書的台金聯董事長呂政璋，本月6日下午經董事會通過任命案，豈料隔天政院通知「自行請辭」，台金聯拖到上周五傍晚發布。宛如「一夜情」的人事案，留下雲林「萬有紙廠」土地標售案被禿鷹盯上的疑雲。近期又傳出挺賴前綠委高嘉瑜將接掌欣欣百貨董事長。用施俊吉的話來說，欣欣百貨也是「懷璧之身」，上百億台幣的土建資產早已被相中都更。

呂政璋閃電下台，據稱是「大老闆生氣了」，要求行政團隊連夜趕人。不知是誰將不適任的人選橫柴入灶，讓外界譏笑賴總統用人唯親，隨便如兒戲。若如政壇所傳是總統府秘書長潘孟安內舉不避親，也不令人意外。早在2022屏東縣長選舉，潘孟安就因無視黨內民主，堅持「指定接班」，官宣「唯一支持周春米」，和新系鍾佳濱、英糸莊瑞雄撕破臉。讓人看到他霸橫的一面。

台金聯前董座施俊吉被趕下台，自爆被去職是因「擋人財路」，直指與萬有紙廠土地標售案有關。此案關係雲林海線工業區土地開發，牽涉地方利益。施俊吉點名蘇治芬家族，但耐人尋味的是，賴政府高層力拱的接任者，是自稱與潘孟安有夜談交情的呂政璋，表面上與派系無關。呂政璋背後是誰？賴清德下令趕人，是及時阻止貪腐弊端，還是另有設想？

過去，藍綠執政者將國營事業董總用以酬庸；但到蔡政府時期，來自派系的董總不滿於高薪，還要結合民間牛鬼蛇神，藉轉投資掏空國家資產。案例之一，就是陳啟昱在台鹽董事長任內另成立「台盬綠能」，結合民間業者五鬼投運掏空台盬。另外，「雲豹賣電，吸血台電」，更是經典。民進黨執政下的國營事業人事案，幾乎快和貪腐舞弊畫上等號。

巧的是，呂政璋閃辭掀起社會非議，網媒接著爆料高嘉瑜將接任退輔會的欣欣百貨，看來像是有志爭取欣欣百的對手所為。

退輔會稱，現任董座尤志煌任期到明年2月，尚未啟動遴選作業。欣欣百投資比率為退輔會49％，過去董總人事大多是退役軍官。11年前曾發生昇恆昌徵求委託書，結合其他民股爭取2/3董事席次，企圖拿下經營權，最後差一席告吹。當時房地產市場研判，昇恆昌應是看好欣欣百的資產活化。

疫情前，欣欣百獲利能力已開始衰退，加上該區成為台北市都更火熱區，這幾年股東大會要求都更、活化資產的聲浪不止。高嘉瑜和呂政璋的共同點就是口才好、沒專長，而且都與新潮流沾親帶故。相中她接掌百貨董座，究竟是要提高績效，或者配合特定利益資產活化，將千餘坪的商業用地「讓利於民」，時間很快會給答案。

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