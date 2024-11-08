新聞評論／賴清德用人唯親 想繁殖出多少個陳啟昱？

賴清德總統近數個月大肆調整公營事業高層人事，換成沾親帶故的「賴友友」，讓人側目。（本報資料照片）

賴清德 總統近數個月大肆調整公營事業高層人事，綠營不同派系人馬均遭撤換，換成沾親帶故的「賴友友」，讓人側目。近日台灣金聯和中油董座異動引發去職者開砲，台灣金聯董座施俊吉甚至說出「擔心國家資產被賤賣」之諍語，顯示這波人事難平人心。賴清德一向素有「潔癖」，何以在人事酬庸上如此葷素不忌，令人不解，綠營內部也議論紛紛。

民進黨 政府用人唯親非始自賴清德。蔡英文 時代任命「表姐」林美珠為勞動部長，「表姐夫」吳明鴻為最高行政法院院長，遭譏為「家天下」。但林美珠和吳明鴻長期服務公職，至少有一定資歷；林美珠卸任後還一度被安排出任台灣金聯董座，因外界質疑，僅一日便閃辭，可見還稍稍在乎清譽。

民進黨執政後，各派系先搶著分官，其後即是分食國營事業人事。蔡政府時代，「菊姐人馬」和「蘇系人馬」當道，前交通部長吳宏謀任內頻頻出事，他仍能不斷升官，即是顯例。然而，蔡政府用人基本上還考慮派系平衡，藉此鞏固政權。賴清德卻非如此，他不考量派系平衡，一味任命的是「賴友友」。若非「信賴陣營」人馬，輩分再高、才能再強，都難以進入其眼簾。「清德宗」的獨斷，讓黨內瞠目結舌。

蘇貞昌在閣揆任內任用了大批國營事業人馬，甚受批評；賴清德大力掃除這些人馬，手段之凌厲絕不遜於蘇貞昌。且看，前圓山飯店董事長林育生、亞洲航空董座盧天麟、台灣車輛董座蔡煌瑯、台北一○一董事長張學舜等昔日黨內要角，皆迅速被拉下馬，毫不留情。最受議論的是，換人「連招呼都不打一下」，當事人覺得備受羞辱，黨內不滿也隱隱作祟。

新人新政，賴總統想任用自己人馬，並非不可。但各界原期待，賴清德以「超越黨派」的格局爭取社會團結和信任，他卻連「超派系」都做不到，遑論「用人唯才」，根本是「用人唯親」，諸多案例令人難以苟同。例如，他安排98歲的親舅童永出任資政，此外，就連其他資政、國策顧問的諸親友都要酬庸。例如，資政湯文萬之子湯期安，安排出任台灣菸酒公司董事長。國策顧問陳輝東的兩個女婿，一位是黃仲銘，接任資策會董事長；另一位陳昱凱，則出任貿協副董座。更扯的是，由於這兩個機構董座依規定皆不支薪，賴政府竟要資策會特別為黃仲銘編列高薪；還更安排陳昱凱出任糖協董事長，以便支領15萬台幣月薪。如此沾親帶故開惡例的用人，是在破壞體制，哪是在為國家做事？

賴總統拿國家名器當成「報恩」和「賞賜」工具，對於講究績效和責任政治的體制而言，都是一種打擊。例如，僅擔任過市議員的陳世凱出任交通部長，專業能力明顯不足。同樣的，資策會講究專業領導，如今卻安插進一批「賴友友」，很快就被流出某「賴友友」新官上班睡覺打混的相片。這種尸位素餐的用人，能彰顯賴清德的「勤政愛鄉土」嗎？

賴清德這波公營事業用人，充滿獎私與酬庸氣味，已到了不問專業及破壞制度的地步。如此徇私、不畏清議的用人，充斥外行領導內行的錯亂，已埋下損害賴政府威信與清廉的導火線。台鹽前董座陳啟昱掏空公司潛逃的醜聞仍在風中傳唱，賴政府還要繁殖多少個他？

施俊吉臨走拋下「不希望政府羅織罪名」的重話，旨在警告賴政府不要濫行政治報復，這恐怕正是綠營人士敢怒不敢言的原因。賴清德上任不過半年，氛圍已如此肅殺，他的「清廉自肅」形象如何維持？