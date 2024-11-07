新聞評論／升官發財請走別路 施俊吉洩漏國家機密？

台灣金聯董事長施俊吉證實行政院致電要安排工作，但他已拒絕，交接完就走人，回歸學術研究。（本報資料照片）

台灣金聯董事長施俊吉卸任前「真心話、大冒險」，一句懷疑他是擋人財路而被拔官，疑似洩漏民進黨 「呷銅呷鐵」的國家機密；據了解，行政院長卓榮泰辦公室主任林德訓5日下午緊急致電施俊吉，表達「將來另有安排」，馬上被施俊吉打回票，行政院彷彿「遮口費」舉動，更令人質疑此地無銀三百兩。

四年前，民進黨時任立委蘇震清涉嫌SOGO收賄案，前總統蔡英文一句「升官發財請走別路」彷彿仙人指路，有慧根的民進黨公職紛紛轉投資 ，賴清德總統上任後果然開花結果，「賴友友」如今升官發財、吃香喝辣，蔡英文可謂一語成讖。台鹽前董事長陳啟昱潛逃被通緝、台糖前董事長楊明州無預警請辭、中油前董事長李順欽看報被拔官，種種光怪陸離的情節也就不會太令人意外，國營事業油水多，當年「賴友友」似乎已成「賴油油」。

施俊吉上周被突襲拔官，年薪約400萬元(台幣，以下同)的董座職務，將換雲林縣農業處前處長呂政璋接任。施俊吉大動作嗆聲，合理懷疑他是擋人財路而被換官，導火線恐是價值超過30億元的「雲林北港工業區（原萬有紙廠）土地招標案」，他還向財政部 、府院喊話「之後不要羅織我的罪名」。

台灣金聯董座新人事6日走馬上任，施俊吉近日砲火四射，呂政璋卻避不見面，不見新人新氣象，反倒是烏煙瘴氣，今天人事交接場面，光是想像就很尷尬。

國民黨立委王鴻薇爆料，呂政璋2014年10月成立「綠地投資」，同年12月，呂政璋胞弟呂政諺成立「青松樂活科技農業公司」，兩兄弟公司交叉持股，呂政諺妻子張秀蘭以「綠地投資」法人代表擔任董事，呂政璋則是青松樂活公司大股東。2021年4月，青松樂活公司財務跳票倒閉，呂政諺夫婦潛逃被通緝，相隔一個月，呂政璋快速出清綠地投資持股，隔年4月綠地投資解散投資。

王鴻薇也指出，呂政璋家族涉嫌挪用青松樂活公款跳票案，關係人棄保潛逃中，農業金庫替青松公司擔保5000萬元，三等親欠錢棄保潛逃，呂政樟是重要關係人，竟可當台金聯董事長，讓很多金融界人士不能接受；據她了解，連卓揆都曾抗拒過這個人事案，但後來不敵「上層」壓力而放行，該人事正好印證「請鬼拿藥單」。

雲林縣前縣長蘇治芬當年延攬呂政璋進縣府，但後來呂轉入頂新魏家，呂曾幫當時屏東縣長潘孟安行銷檸檬到中國大陸，能力深獲潘孟安認同，兩人關係深厚。呂政樟固然不是「賴友友」，絕對是「賴友友之友」。

外界原本質疑呂政璋沒有金融背景，只有農業行銷專才，如今看來恐怕是誤會一場，根據王鴻薇的查證爆料，呂政璋不僅老早就有金融背景，而且是「五鬼搬運」經驗，呂政樟操作財務槓桿的本領恐怕比賣檸檬還在行。

對於呂政樟家族爭議，卓榮泰在立法院備詢時證實，任用前確實了解這個狀況，他還要求財政部不能給呂政璋家族成員的事業任何方便。問題是，明知任命呂政璋有爭議、吃相難看，為何還徒留瓜田李下的陰影，外界實在不解，府院堅持「非呂不可」的理由為何？