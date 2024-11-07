立院審財劃法爆衝突 陳玉珍牙齒被打斷 3分鐘送出委員會

立法院財委會6日續審財劃法修正草案，朝野立委再度爆發激烈推擠。(記者曾原信／攝影)

立法院財政委員會昨天(6日)續審「財政收支劃分法」修正草案，朝野再度爆發衝突，會議進行約三分鐘，國民黨 籍召委陳玉珍就在朝野相互叫罵推擠中，將全案送出委員會並交協商；民進黨 立委痛批陳玉珍是「粗暴珍」，民進黨立法院黨團揚言會持續攻防。

針對朝野衝突，立法院長韓國瑜昨晚發出新聞稿表達憂心，強調立法院為國家最高立法機關，朝野各黨團應秉持理性問政，約束所屬成員，共同維護國會形象。

財委會自本周一開始討論財劃法相關修正草案，一再爆發肢體衝突。為防民進黨干擾議事，國民黨立法院黨團發起甲及動員，昨天凌晨五時多起，已守在議事現場，黨籍立委還事先研擬議事攻防戰術，針對特定民進黨立委，採取一對一緊盯戰術，並設「直播組」，全程記錄議事攻防過程，避免民進黨事後「碰瓷」。

早上七時，議事人員準時開門議事會場，國民黨立委魚貫而入，並將主席台團團圍住，重點保護陳玉珍，讓議事進行不受干擾。

此次議事攻防也上演「藍白合」，民眾黨立委黃國昌、林憶君、張啟楷、麥玉珍、林國成等人到場支援國民黨團；民眾黨立委黃珊珊也到場關心。黃國昌坐在陳玉珍旁，兩人交換意見，黃向她表示：「你就做你該做的事。」

衝突過程中，國民黨立委高喊「錢留中央變酬庸，地方要發展」。國民黨立委張智倫和郭國文發生肢體衝突，兩人互架拐子，國民黨立委喊「郭國文，不要耍暴力」。民進黨團幹事長吳思瑤則不斷與國民黨團總召傅崐萁在台下溝通。

衝突過後，國民黨團舉行記者會時，陳玉珍表示她的牙齒在衝突中被打斷。

陳玉珍三分鐘將相關版本送出委員會，不僅民進黨立委痛批，在野陣營也有雜音。國民黨智庫執行長、立委柯志恩反對國民黨團版中保留百分之三的分配稅款給台北市；民眾黨立委黃珊珊批過程匆促且草率；特地北上的高雄市長陳其邁則不滿發言撲空，直嗆：「邀請我來不讓我講話？」

陳其邁批評，國民黨團版把統籌分配款按人口計算，將擴大城鄉差距，導致資源集中在都會區，未考慮縣市產業發展結構，忽視負擔重工業城市如高雄的外部成本，難讓南北均衡發展，也不考慮縣市人口老化帶來的社福、長照、醫療負擔，將排擠一般性、計畫性補助，對人口較少的縣市不見得有利。

黃珊珊表示，「我們無法同意國民黨團版本，不得已只能提出我們對於該版本的修正動議，希望一併協商討論」。