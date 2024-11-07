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財劃法修法添變數 藍營內部也傳雜音 恐欲速則不達

記者唐筱恬、林河名
立委陳玉珍（右二）強調爆打行為對小孩是很不好的示範、不良的教育，「財劃法」已經討論這麼久，若民進黨真心想論，會提出他們版本，而非杯葛議事。（記者季相儒／攝影）
立委陳玉珍（右二）強調爆打行為對小孩是很不好的示範、不良的教育，「財劃法」已經討論這麼久，若民進黨真心想論，會提出他們版本，而非杯葛議事。（記者季相儒／攝影）

國民黨立院黨團本周開闢「財政收支劃分法」戰場，綠營焦土杯葛。藍營6日火速清理戰場，財政召委陳玉珍在甲動護航下，三分鐘就將法案送出委員會。但倉促通過的法案，連藍營內部也有雜音，就怕議事攻防「呷緊弄破碗」，欲速則不達。

財劃法25年未修，長期以來造成「肥中央、瘦地方」狀況，就連賴清德總統在擔任台南市長、行政院長時都曾高呼修法。國民黨團排審財劃法修正草案，要求中央釋出千億元以上財源，綠營執政縣市也能雨露均霑，也算師出有名。

儘管重大爭議法案在立院強渡關山的戲碼經常上演，但法案愈是爭議，外界愈會用放大鏡觀察，程序也愈該嚴謹。例如，國民黨前立委張慶忠僅花30秒將兩岸服貿協議送出委員會，被指「半分忠」，後來引發「太陽花學運」，就是民意訴諸「程序正義」的反撲。

陳玉珍僅花三分鐘就將財劃法修正草案送出委員會，已被綠營譏為「三分珍」；且有了上會期國會改革法案三讀後遭聲請釋憲，並被憲法法庭宣告違憲的前例，「逞一時之快」，往往未必能速戰速決，反而因為程序瑕疵，變得治絲益棼。

財劃法修正草案火速送出委員會後，除了下周將有「確認議事錄」大戰，陳玉珍也還要再排一次朝野協商，全案到立法院長韓國瑜召集的朝野協商時，才會進入實質審查，形同燙手山芋全丟韓國瑜。韓呼籲「朝野各黨團應秉持理性問政，約束所屬成員」，不僅語重心長，恐怕也是預知後續協商將更為棘手。

國民黨 韓國瑜 賴清德

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