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京華城案作證 蔡壁如未否認便箋手諭真偽 強調無不法

台灣新聞組／台北7日電
台北地檢署偵辦京華城案，檢廉6日約談台中市府顧問、民眾黨前立委蔡壁如作證。(記者胡經周／攝影)
台北地檢署偵辦京華城案，檢廉6日約談台中市府顧問、民眾黨前立委蔡壁如作證。(記者胡經周／攝影)

台北地檢署偵辦京華城案容積率案，昨天(6日)指揮廉政署首度以證人身分約談台中市政府顧問蔡壁如、台灣民眾黨前秘書長張哲揚，訊後均請回。據悉，檢方下一步極可能約談柯妻陳佩琪和台北市前副市長黃珊珊。消息來源指出，陳、黃已與台灣高檢署前檢察官、律師慶啟人接觸，時機敏感。

慶啟人近期為飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷辯護與恩師陳建寧的合約糾紛案，助詹女打贏誣告罪一審官司，前特偵組查辦陳水扁家族弊案，慶協助「特偵一班」赴星加坡、瑞士清查扁家海外資產；此外，慶過去任檢察官公職時，還是全台唯一擁有「反洗錢師」證照司法官。

蔡壁如曾任柯市府時代台北市長辦公室主任，張哲揚曾任京華城都審會外部都審委員；檢廉重點在蔡壁如曾寫給都發局長林洲民的「便箋手諭」，及鼎越開發前董座朱亞虎曾傳訊息給蔡壁如與張哲揚。據了解，蔡壁如對便箋真偽未予否認，但強調絕無不法。

民進黨台北市議員洪健益今年9月出示一份市長室便箋，寫道「To.林洲民局長 回國後京華城陳情人希望安排和林副市長拜會 你在場 壁如2017.8.1」；洪也拿出一封朱亞虎寫給蔡壁如陳情信，開頭寫道「蔡姊，自從在市府認識您之後，感到自己結交了一位好的朋友」，末端署名「朱將軍亞虎」，文件最上端註明「8/3之後約時間」字跡。

洪健益稱便箋是要求林洲民回國後約見面，指蔡壁如在京華城容積從392%增加至560%「介入很深」，後來被柯文哲逼走，不再是核心，後面560%到840%沒有介入。

蔡壁如當時反駁，指洪潑髒水，強調會提告。檢方調閱兩封文件資料，昨天約談蔡壁如、張哲揚釐清。

另外朱亞虎曾傳訊息給蔡壁如與張哲揚，稱「小沈很小氣、7人210好了、感謝560」，檢方懷疑威京集團主席沈慶京以政治獻金行賄柯文哲，答謝幫忙喬容積率。朱亞虎也曾傳LINE給柯文哲說「我跟老闆（沈慶京）講好了，壁如姐的薪水老闆會解決」。檢方昨同步調查薪水是否構成期約行賄對價。

柯文哲 陳水扁 民進黨

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