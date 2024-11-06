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新聞評論／昔日副手發難 戳破賴清德用人吃相難看

聯合報社論
賴清德與總統府秘書長潘孟安人馬大舉進駐國營事業，遭批評新賴系從檯面上首長到檯面下國營事業系統統統不放過，所謂「用人唯親」的範圍更狹隘。(本報資料照片)
賴清德與總統府秘書長潘孟安人馬大舉進駐國營事業，遭批評新賴系從檯面上首長到檯面下國營事業系統統統不放過，所謂「用人唯親」的範圍更狹隘。(本報資料照片)

一天之間，兩起國營事業人事異動生波，暴露賴總統用人之私心與草率。台灣金聯董事長施俊吉遭無預警撤換，由頂新集團新零售事業群執行長呂政璋取代；施俊吉不滿開砲，質疑他因處理雲林土地「擋人財路」而遭撤換。同日，中油董事長由方振仁接任，前董座李順欽也因不滿未獲通知，拒絕出席交接典禮。台灣石油工會理事長陳嘉麟則公開批評經長郭智輝「重電輕油」，並反對中油「新四輕」移往菲律賓。

上任才半年，賴總統頻頻發布新人事命令，以「賴友友」取代蔡政府人馬，急躁作風引人側目。值得玩味的是，施俊吉還是賴清德擔任行政院長時的副院長，且其台灣金聯董座尚有兩年任期；賴總統對自己的「副手」都如此不留情面，隨手斬除，讓外界訝異。尤其，接替的呂政璋毫無金融背景，且其父親及弟弟均因挪用公帑而棄保逃亡中，賴政府卻偏偏安排他擔任此一需要財金專業的高薪職位，引發各方議論。

施俊吉把砲口指向民進黨中常委蘇治芬，稱他去年10月處理標售原萬有紙廠土地，底價為33.8億元(台幣，下同，約1億616萬美元)；時任立委的蘇治芬集結民眾，要求將該土地由甲種工業區變更為乙種，導致原有意投標的企業退卻而流標。今年7月該土地二度標售，最後出價僅13億，再因嚴重偏離行情而流標。施俊吉說，他擔心自己去職後，「國家資產會被賤賣。」

施俊吉的發難並非無的放矢，但他的砲口指向或許有些失準。呂政璋多年前曾任蘇治芬的農業處長，確為其愛將；但他轉任頂新集團後，與總統府秘書長潘孟安的關係更為密切。潘孟安在屏東縣長任內，呂政璋曾協助屏東行銷檸檬，2018年曾創下6500噸的紀錄。今年8月，呂政璋即曾傳出將接掌農業金庫董事長，可見他早已進入「賴友友」人脈圈。但當時，他被爆父親及弟弟涉嫌挪用農業金庫為其家族經營的「青松樂活」擔保之5000萬元潛逃，人事案未成。事隔3個月，他又被任命為台灣金聯董座，顯示總統府不計毀譽非要用他。

這個人事風波，暴露了三項問題：第一，以呂政璋的資歷和背景，強行出任台灣金聯董座，在專業上和道德上都頗可議，賴總統用他明顯是酬庸。第二，以雲林萬有紙廠土地標售的殷鑑看，呂政璋主持台灣金聯，確可能發生施俊吉所說的「賤售國家資產」問題。第三，當年民進黨指控頂新與國民黨的關係不清不楚，但民進黨當權派與頂新集團的私下關係也處在「甜蜜點」，否則怎會有呂政璋之任命？

兩相對照，中油不滿人事異動風波的砲火雖沒那麼猛烈，卻也透露出賴政府「用人唯己」的意圖。新任董座方振仁和前董座李順欽都是「基層出身」，顯示了中油近年「平庸化」的趨勢，更便於政府政治介入。新董座方振仁出自天然氣部門，顯與蔡政府以來的發電「煤改氣」政策有關；如此一來，也造成中油與台電為進口天然氣的債務連動，債債相連到天邊，成為中油不可承受之重。更值得注意的是，經長郭智輝曾提出要在菲律賓開發綠能的計畫，從中油工會代表口中，人們才得悉原來中油的「新四輕」也被政府安排要轉赴菲國設廠，但中油員工顯不認同。

一天兩起國營事業人事案，都傳出隆隆砲火，顯示總統府人事處理太過粗魯，頗受非議。更可議的是，晉用的人明顯資歷不足，風評與紀錄欠佳，卻受命掌控偌大的國家資產，如何讓人民心服？對於昔日副手的不平，賴清德真感到心安理得嗎？(轉載自聯合報社論)

民進黨 賴清德 天然氣

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