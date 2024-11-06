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周刊爆柯在市長室收1500萬 柯律師指未經證明應推定無罪

台灣新聞組／台北6日電
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲被爆在市長室收錢。(本報資料照片)
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲被爆在市長室收錢。(本報資料照片)

台北地檢署偵辦京華城案，緊追關鍵金流，昨提訊前鼎越開發董事長朱亞虎、北市前副市長彭振聲；另，威京集團主席沈慶京及彭振聲日前遭延押2月，均不服、提出抗告，台北地方法院昨已收案，將送台灣高等法院審查。

檢廉昨再度提訊朱亞虎、彭振聲，為避免隔空交談有串證之虞，兩人搭乘不同警備車輛前往北檢，檢方昨也約談民眾黨政策會執行長郭威瑤，以及北市青年局副局長董晉曄作證，兩人曾為柯文哲市長室秘書，也是「橘子」許芷瑜同事，釐清當時市長室相關行程及局處重要事件進展，訊後均請回。另調查局則借提前柯文哲辦公室主任李文宗釐清金流。

「鏡週刊」昨報導，法院延押裁定中，民眾黨主席柯文哲涉犯貪汙治罪條例違背職務收賄罪，且延押理由包含柯涉在2022年11月1日在市長室收受1500萬元台幣(約47萬1172美元)賄款，並命橘子記錄在USB密帳中。北檢昨一貫立場，不予評論，亦無法證實。

北市議員顏若芳說，柯擔任市長時的廉政登錄清冊，當天無登錄紀錄，若媒體報載屬實，當天誰拿賄款給柯？又是誰打開市長室大門引狼入室？但議會京華城調查小組召集人游淑慧點出兩疑點，一是有必要如此明目張膽？二是北檢若有一槍畢命證據，為何還不敢開槍？報導情節太驚世駭俗，已成「台灣霹靂火」狗血劇。

柯文哲3位辯護人鄭深元、陸正義、蕭奕弘昨聯合發表聲明，指周刊刊載「柯收錢地點曝光」內容，尚待檢察官調查，依無罪推定原則，未經審判證明有罪確定前，均應推定為無罪；北院延押裁定是否提起抗告，尚待與柯文哲討論再行決定；辯護人均嚴格遵守偵查不公開。

民眾黨發言人吳怡萱昨說，北檢有證據就起訴，沒證據就放人，而非讓台鹽綠能前董事長陳啟昱落跑，柯文哲就押好押滿押到飽，司法雙標，只會讓人民對司法「信賴」破產

吳怡萱昨透過文字回應，鏡週刊的內容愈來愈光怪陸離，無的放矢、牽扯無辜，還想把洩密責任推給被告方，到頭來就是台北地檢署的豬隊友。

此外，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，如果真如「鏡檢」所講，就請北檢現在起訴；按照媒體刊登內容，直接寫起訴書就好，「現在就可以起訴，請問還在等什麼？」

柯文哲妻子陳佩琪昨晚現身台北看守所，抱著柯文哲玩偶與小草一起靜坐，她眼眶泛淚表示，昨天是柯文哲被裁定羈押禁見後整整兩個月的日子，她要來與小草在一起。

柯文哲 綠能 破產

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