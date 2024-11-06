冷眼集／根正苗綠還不夠 當官需要「賴清德綠」

賴清德挨批用人唯親。(記者劉學聖／攝影)

國營事業人事近來頻異動，被撤換者多在民進黨 內有一定分量，引發不少怨言。新政府新氣象，賴清德 總統不是不能換人，但「連招呼都沒打」，除了讓人感到毫無尊重，更牽動民進黨內微妙情緒，不利於執政黨穩定。

盤點這陣子落馬者，從圓山飯店董事長林育生、亞洲航空公司董事長盧天麟、台灣車輛公司董事長蔡煌瑯、101董事長張學舜、台船董事長鄭文隆、資策會董事長李世光到近日台灣金聯董事長施俊吉，清一色非賴系，幾波清洗，觸動敏感的派系平衡，也醞釀茶壺風暴。

賴清德當選時曾表示將邀請跨黨派、跨世代的人才籌組政府，但從首長名單來看，基本上是綠營關係密切的黨友，要反映「民主大聯盟」的精神還差得遠。如今，賴清德與總統府秘書長潘孟安人馬大舉進駐國營事業，更進一步驗證肥水不落外人田，新賴系從檯面上首長到檯面下國營事業系統統統不放過，所謂「用人唯親」的範圍更狹隘。

綠營這陣子廣傳一則趣聞，一位非賴系的派系領袖近日出席活動，遇到綠營新生代立委要合照貼上網，連忙搖頭自嘲「不要害到你」，兩人相視而笑，透露出弦外之音。

上個月，台南一新品種蘭花被命名「賴清德蘭」而一舉大紅，對照近期國營事業大洗牌，綠營人馬要在政府分個一官半職者，根正苗綠還不夠，還必須是「賴清德綠」。